novice

Danes brez elektrike

9.10.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, izvod 4. ZGO.PRISTAVA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 11. BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 1976.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico med 8. in 14. uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Križe Boršt-nizkonapetostno omrežje Sela, Male Drušče, Hubajnica, Osredek pri Zavratcu, Rogačice in Primož; na nadzorništvu Krško mesto-Področje Krško mesto med 8. in 14. uro za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP Dolga Raka-nizkonapetostno omrežje Dolga Raka. Raka šola-nizkonapetostno omrežje Bizjan, Novo naselje, Blatnik in Celine, Kupčič, med 8. in 12. uro pa na območju TP Brezovska gora; na nadzorništvu Krško okolica-Področje Krško z okolico med 8. in 14. uro za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP Dovško; na nadzorništvu Brežice-Področje Brežic z okolico med 7.30 in 13.15 uro za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP Suhadol potok, Dedni vrh, Suhadol, Sveta Barbara, sveti Jakob, Špičak, Blatno 2 in Globoko rudnik in med 12.30 in 14.30 uro na območju TP Pišece, Pavlova vas trate, Pišece 2, Pavlova vas center, Sveta Jedert, Blatno, Pišece, Orehovec in Pišece grad.

‹ nazaj