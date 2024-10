kronika

FOTO: Črnomaljski policisti prijeli vlomilca; so ukradeni predmeti vaši?

8.10.2024 | 11:45 | M. K.

Foto: PP Črnomelj

Črnomelj - Konec septembra so bili policisti PP Črnomelj obveščeni o vlomu v počitniško hišo na območju Griča pri Dobličah. Storilec je v objekt vlomil skozi vrata in ukradel več predmetov. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in v okviru preiskave ugotovili, da je kaznivega dejanja osumljen 33-letni moški iz naselja v okolici Črnomlja, so danes sporočili iz PU Novo mesto. Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli večje število predmetov, za katere 33-letnik ni znal pojasniti izvora, in sumijo, da gre za ukradene predmete. 33-letnika so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljajo izvor ukradenih predmetov. Pozivajo morebitne oškodovance, ki bi predmete prepoznali, da se oglasijo na Policijski postaji Črnomelj ali pokličejo na 07 356 66 00.

Fotografije ostalih zaseženih predmetov spodaj v fotogaleriji

