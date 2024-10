novice

Krka bo v petek poplavljala obsežneje kot običajno; voda grozi Kostanjevici

3.10.2024 | 12:45 | STA

Ljubljanica in Krka bosta zaradi obilnih padavin naraščali še do petka popoldne, je na današnji novinarski konferenci dejal hidrolog Arsa Janez Polajnar. Krka bo poplavljala obsežneje kot običajno, predvidoma pa ne bo presegla pretoka okoli 350 kubičnih metrov. Če ga preseže, pa bi lahko povzročila težave, tudi v Kostanjevici na Krki, je opozoril.

Krka je med drugim že prestopila breg tudi pri gostišču Loka v Novem mestu. (Foto: Neurje.si / Miran Mlekuž)

Arso je za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo zaradi padavin izdal oranžno opozorilo, za jugozahodno Slovenijo pa so izdali oranžno opozorilo zaradi močnega vetra. Za preostanek države velja rumeno opozorilo.

Padavine, ki so v sredo zajele Slovenijo, so povzročile razlivanje rek zlasti v zahodni ter ponekod v osrednji Sloveniji ter težave z meteorno padavinsko vodo. Reke v večjem delu države sicer že upadajo, zlasti tiste, ki so v sredo najbolj narasle.

Krka in njeni pritoki bodo zaradi prihajajočih padavin medtem naraščali še vse do petka popoldne, zato bo reka poplavljala na nekoliko obsežnejših območjih, kot je to običajno. Največji pretok okoli 350 kubičnih metrov naj bi dosegla v petek okoli 12. ure, je napovedal Polajnar.

"Pri tem pretoku običajno Krka sicer še ne vstopi v Kostanjevico, pa vendar povzroča že veliko težav na prometnicah na tem spodnjem delu. Utegnili bi biti poplavljeni mostovi in prometnice na območju med Novim mestom in izlivom Krke, težave se lahko pojavijo tudi v Krški vasi," je pojasnil Polajnar. V primeru, da Krka preseže predviden pretok 350 kubičnih metrov obstaja možnost, da bodo težave tudi v Kostanjevici na Krki.

Ostale reke bodo upadle oziroma ne bodo tako močno narasle, kot so v sredo, je dejal Polajnar. Se bo pa še razlivala Ljubljanica na Ljubljanskem barju na območju pogostih vsakoletnih poplav. Kolpa, ki se trenutno razliva na območju pogostih poplav, naj bi se začela umirjati danes čez dan oziroma v noči na petek. Hidrološke razmere na Krki se bodo predvidoma začele umirjati v soboto.

Nov sredozemski ciklon se pomika prek srednje Italije in bo zvečer dosegel severni del Jadrana. Ob tem se bodo precej povečale razlike v zračnem tlaku in okrepili vetrovi, krepile pa se bodo tudi padavine. Te ne bodo v obliki tako močnih nalivov kot v sredo, ampak bolj kot enakomeren, razmeroma vztrajen dež, ki se bo danes čez dan krepil, je napovedal meteorolog Brane Gregorčič.

Najmočnejše padavine bodo v popoldanskem, večernem in sprva še tudi v nočnem času, proti jutru pa bodo že slabele. Ob tem se bo krepila tudi burja na Primorskem.

"Kar se tiče količine padavin, je treba vedeti, da so tla namočena še od dežja v sredo. Danes dopoldne ni močneje deževalo, a povsod po Sloveniji že dežuje. Do petka zjutraj se bo na območju med Gorenjsko, Notranjsko, osrednjo Slovenijo pa naprej proti Kočevski in Dolenjski nabralo še vsaj 50, lokalno pa tudi od 80 do 100 milimetrov padavin," je napovedal Gregorčič.

V visokogorju bo snežilo, nad nadmorsko višino okoli 2000 tisoč metrov lahko zapade celo več kot štiri metre snega. Meja sneženja pa se bo spuščala proti 1300 metrom.

Ponoči in v petek zjutraj se bo vreme umirjalo. Padavine sicer še ne bodo povsem ponehale, pojavljale se bodo krajevno, v petek pa bo oslabela tudi burja. Sobota bo oblačna in večinoma suha, najlepši dan ob koncu tedna pa bo nedelja z dokaj sončnim vremenom, je napovedal Gregorčič.

