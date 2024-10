kočevsko-ribniško

SDS: Za rešitev romskih vprašanj morajo za vse veljati enaka pravila

3.10.2024 | 11:45 | STA

Kočevje - Za dolgoročno rešitev romskih vprašanj je treba nujno doseči, da bodo Romi otroke pošiljali v vrtce in šole, ter da bodo veljala enaka merila tako za Rome kot ostalo prebivalstvo. Za to pa so nujne tudi zakonske spremembe, so se strinjali udeleženci pogovornega omizja, ki ga je v četrtek zvečer v Kočevju pripravil občinski odbor SDS.

Foto: SDS

Na omizju na temo romskih vprašanj in nezakonitih migracij so sodelovali predsednik SDS Janez Janša, nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs, nekdanji generalni direktor policije in državni sekretar na notranjem ministrstvu Anton Olaj ter kandidat SDS za kočevskega župana Robert Tomazin.

Janša je glede romskih vprašanj uvodoma povedal, da se je v številnih evropskih državah izkazalo, da romskih vprašanj ni mogoče reševati uspešno, če se ne začne na začetku, to je pri vrtcu in šoli. "Dokler družba ne doseže, da Romi pošiljajo otroke v vrtce in šole, se težava samo povečuje," je dejal. Kot rešitev je navedel omejitev socialnih pravic, če tega ne počnejo. Na način, da so romski otroci začeli obiskovati vzgojne in izobraževalne ustanove, so po Janševih besedah težave pred 60 leti začeli uspešno reševati tudi v Prekmurju.

S tem se je strinjal Olaj, ki je v mandatu prejšnje vlade kot državni sekretar na notranjem ministrstvu vodil delovno skupino za obravnavo romske problematike. "Izkušnje kažejo, da se Romi obnašajo racionalno. Če niso 'stimulirani', otrok ne pošljejo v šolo," je dejal.

Drugi pogoj za uspešno reševanje romskih vprašanj je po Janševih besedah to, da začnejo pravila v družbi enako veljati za vse. "Zadeve so se v zadnjem času stopnjevale prav zato, ker se je uporabljalo dvojna merila, ko so za Rome veljala ena, za vse ostale pa druga merila. Na ta način pridemo v začaran krog in položaj, ko se konflikti vrstijo. In to se zdaj dogaja tako v Kočevju kot v drugih občinah," je dejal.

Ob tem je opozoril, da občine ne morejo same reševati težav, saj za to niti nimajo možnosti, ampak jim mora na pomoč, tudi s sistemskimi spremembami zakonodaje, priskočiti država: "Državna administracija je tista, ki ima v rokah škarje in platno."

S tem se je strinjal tudi Olaj, ki zato obžaluje, da je vladajoča koalicija v DZ zavrnila paket zakonov, ki ga je pripravilo 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter je reševal tudi romska vprašanja. Opozoril je, da pri teh vprašanjih ne gre za leve ali desne, saj si jih želijo rešiti vsi.

Nekdanji notranji minister Hojs pa težavo bolj kot v zakonodaji vidi v tem, da je ne izvajajo. Dokler policija ne bo začela bolj intenzivno zasegati nedovoljenega orožja in mamil v romskih naseljih, toliko časa ne moremo računati, da bo tam prevladalo tisto "zdravo jedro", ki zagotovo obstaja, je ocenil.

Glede nezakonitih migracij, ki so bile še pred časom težava tudi na kočevsko-ribniškem, je Janša opozoril, da se težava lahko vrne. Italija in Nemčija namreč zaostrujeta azilno politiko, enako se obeta v Avstriji, zaradi česar bi lahko Slovenija, če ne bo ukrepala tudi sama, postala žep za migrante, je dejal.

Hojs je ocenil, da bo morala EU na tem področju nujno spremeniti smer, za kar je prepričan, da se bo pod novim razmerjem političnih sil v Evropskem parlamentu tudi zgodilo. Po Olajevem mnenju se migracij ne da preprečiti, "se jih pa da omejiti".

‹ nazaj