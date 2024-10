novice

Golob o kaznovalni politiki; pretresen nad dogajanjem v Šentjerneju

1.10.2024 | 13:30 | STA

Ljubljana - Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je na redni seji DZ predsednika vlade Roberta Goloba vprašala, kako in kdaj bodo začeli reševati romska vprašanja. Golob je nanizal več ukrepov, ki jih na tem področju izvajajo. Hkrati je ocenil, da je kaznovalna politika napada na uradne osebe premila.

Premier Robert Golob in ministri v DZ (Foto: arhiv; DZ/Matija Sušnik)

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je dejala, da so Romi žrtve napačne socialne, kaznovalne in delovnopravne zakonodaje. Posledica tega je varnostna problematika na jugovzhodu Slovenije. Meni, da bi pristojni morali poseči v zakonodajo.

Golob ji je odgovoril, da se je le v določenih romskih naseljih, morda desetih od 92, varnostna problematika "razrasla čez vse meje". Kot je dejal, je treba v teh izvajati drugačno politiko, pri tem pa spomnil, da je policija v teh naseljih od poletja bistveno povečala svojo prisotnost. Poleg tega je ministrstvo septembra ustanovilo podskupino za obravnavo varnostne tematike.

Nedavni napad na policista je po besedah Goloba pokazal, da je kaznovalna politika napada na uradno osebo premila. Omogoča, da je napadalec iz pripora izpuščen prehitro. Ocenil je, da je to nekaj, kar mora ministrstvo za pravosodje prilagoditi, in sicer tako, da bo napad na uradno osebo kaznovan najmanj z dveletno kaznijo. "Če tega ne bomo naredili, smo mi tisti, v tem primeru državni zbor, ki bo dovoljeval, da se napadi na uradne osebe nadaljujejo," je dejal.

Kriminalizirati celotno romsko populacijo je sicer krivično, je poudaril Golob. Kot je dejal, ga je pretreslo, da starši večinskega prebivalstva jemljejo pravico v svoje roke in napadajo romske otroke, ker so spodbujani s sovraštvom, ki ga širijo politiki. "Mislim, da bi to moral biti zadnji opomin, da nehamo s širjenjem sovraštva do Romov, ker to jasno pripelje do takih incidentov, kot smo mu bili priča prejšnji teden," je dejal.

Čadonič Špelič je poudarila pomen obiskovanja šol za socializacijo otrok. Golob ji je odgovoril, da s pristojnimi ministrstvi pripravljajo ukrepe za integracijo romske manjšine. Izpostavil je, da bodo razširili instrument romskega pomočnika, torej osebo, ki bo pomagala pri integraciji otrok.

‹ nazaj