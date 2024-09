Nepozabna zabava, koncert in košarka za zgolj 10 evrov

26.9.2024

V torek, 1. oktobra 2024, boste od 18. ure dalje skupaj uživali v izjemnem glasbenem programu pred dvorano Stožice, kjer vas čakajo dobra glasba, družba, hrana in pijača!

Veseljaki, aktualovci, nastopajoči in košarkarji

V torek, 1. oktobra, bo v ljubljanskih Stožicah potekal pravi košarkarski spektakel. Košarkarji KK Cedevite Olimpije se bodo v 2. kolu BKT EuroCupa pomerili z italijansko ekipo Umana Reyer, še pred tekmo pa se bo pred dvorano odvil Pre-Basket Party, kjer se bodo zbrali aktualovci in Veseljaki, seveda pa se jim bo pridružilo tudi več glasbenih gostov!

Ena karta, dva dogodka

Aktualovci in Veseljaki pred košarkarsko tekmo pripravljajo prav poseben Pre-Basket Party, na katerem bodo nastopili Saša Lendero, SKaTER, skupina Flirrt, Miran Rudan in trenutno najbolj vroč zvezdnik, ki je s pesmijo Brajde navdušil celotno Slovenijo: Lima Len! Seveda na dogodku ne bosta manjkali niti Aktualova galama in Petkova pumpa, ki bosta poskrbeli za pravi žur!

Za vas pa so pripravili prav posebno akcijo, saj se lahko z nakupom zgolj ene vstopnice udeležite tako košarkarske tekme kot tudi Pre-Basket Partyja! Zagotovite si torej vstopnico za zabavo in športni dogodek, ki ju zagotovo še dolgo ne boste pozabili!

Za vstopnico je potrebno odšteti zgolj 10 evrov, kupite pa jih lahko TUKAJ.

Vsa hrana in pijača na Pre-Basket Partiju za 2,5 evra!

Za vse obiskovalce Pre-Basket Partija so v sodelovanju z našimi sponzorji pripravili prav posebno akcijo. Vsa hrana in pijača bo na voljo po akcijski ceni 2,5 evra, kar pomeni, da boste lahko ob dobri glasbi in dobri družbi uživali še v hrani in pijači po ugodnih cenah! Hot dogi, pivo, koncert in košarka … bi si lahko sploh želeli še kaj boljšega?

Sonce ali dež, brez zabave ne gre!

Seveda pa aktualovcev in Veseljakov ne more ustaviti niti vreme. Zato obljubljajo, da bo dogodek potekal ne glede na sonce ali dež! Pred Stožicami se boste najprej zbrali za dobro zabavo, nato pa dobro vzdušje prenesli še v areno Stožice, kjer boste vsi skupaj podprli košarkarje KK Cedevita Olimpija, ki se bodo pomerili z italijanskimi rivali. S skupnimi močmi bomo vsem pokazali in dokazali, kako navijamo Slovenci! Se vidimo v Stožicah, v torek, 1. oktobra ob 18.00, kjer je dobra zabava zagotovljena, z zgolj eno vstopnico pa si zagotovite obisk kar dveh super dogodkov!

