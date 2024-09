dolenjska

FOTO: Za starejše predano skrbijo že četrt stoletja

26.9.2024 | 12:00 | R. N.

Trebnje - Dom starejših občanov (DSO) Trebnje je včeraj pripravil slovesnost, s katero so počastili 25-letnico delovanja. »Letos praznujemo pomemben mejnik, četrt stoletja našega delovanja. Ponosni smo na prehojeno pot. Predanost, zavzetost in strokovnost so bili gonilna sila našega uspešnega delovanja skozi vsa ta leta,« je ob praznovanju jubileja dejala direktorica doma Petra Kušar Stojakovič.

Petra Kušar Stojakovič s prvim prebivalcem doma Ivano Smukom, povsem desno pa fizioterapevtka Olga Košir (Foto: R. N.)

DSO Trebnje je prvega septembra 1999 prvič odprl svoja vrata. Sprva je bilo v njem 136 postelj, danes jih imajo z enoto v Šmarjeti 214. Prvi stanovalec je bil Ivan Smuk, ki v domu prebiva še danes. »Meni je v domu zelo lepo. Zaposleni se vsak dan trudijo in skrbijo za nas, nič nam ne manjka,« je povedal.

»Odločitev za vstop v dom ni lahka za posameznika kot tudi za njegove svojce, saj je pred njimi veliko vprašanj in dvomov, kakšno bo življenje v zavodu, kako še bo znašel, kdo bo z njim … Kljub temu da ne moremo nadomestiti ljubega domačega okolja, se trudimo temu vsaj približati, da je življenje v naši hiši podobno utripu domačega okolja,« je izpostavila direktorica.

Direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič (Foto: R. N.)

DSO Trebnje se na potrebe starejših odziva skozi različne oblike pomoči. Ob celodnevnem institucionalnem varstvu ponujajo tudi storitev pomoči na domu, oskrbovana stanovanja in sodobno obliko dnevnega varstva. »Radi povemo, da imamo v lokalnem okolju še za en dom naših uporabnikov, ki jim vsak dan nudimo storitev pomoči na domu v njihovem domačem okolju. Tudi v prihodnje se bomo s strokovnim in predanim delom trudili zagotavljati pogoje za kakovostno staranje, dobro zdravstveno in socialno oskrbo starejših ter večjo solidarnost in kakovost sožitja med vsemi generacijami,« je poudarila Petra Kušar Stojakovič, ob tem pa dodala na dobro sodelovanje z lokalnim okoljem.

Na včerajšnji slovesnosti so nastopili tudi vrtčevski otroci. (Foto: R. N.)

V vseh teh letih so se uspešno soočali s številnimi izzivi, pred njimi pa so že novi. V načrtu je nadzidava in prenova doma. S tem bodo tudi zagotovili okolje, ki ustreza najsodobnejšim standardom in normativom, ter energetsko in siceršnjo učinkovitost objekta. Predvidevalo se je, da bodo gradbeni stroji zabrneli že lani, vendar se je naložba, ki jo v večji meri sofinancira država, zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav v Sloveniji nekoliko zamaknila. »Pričakujemo, da bomo nadzidavo doma začeli prihodnje leto,« pove direktorica. Predvidevajo, da bodo takrat tudi ukinili svojo enoto v Šmarjeti.

Včerajšnje slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe na Ministrstvu za solidarno prihodnost dr. Luka Omladič, župani občin, v katerih DSO Trebnje deluje, pa tudi drugi gostje.

‹ nazaj