Novomeške mažorete absolutne evropske prvakinje

24.9.2024 | 10:00 | M. K.

Lido di Jesolo/Novo mesto - Novomeške mažorete so pretekli vikend na evropskem prvenstvu ADA, ki je potekalo v Beneški laguni, dosegle zgodovinski uspeh. Na tekmovanju, kjer je sodelovalo kar 23 klubov iz petih evropskih držav, so se Novomeščanke zavihtele na sam vrh, osvojile številne medalje in postale absolutne zmagovalke prvenstva.

V kategoriji neformacij (solo in par) so se, kot so sporočili iz kluba, izkazale z osupljivimi rezultati, saj so osvojile kar 6 bronastih, 6 srebrnih in 1 zlato medaljo. Poleg tega so navdušile še s skupinskih točkami: v kategoriji pompom sta se obe skupini, kadet in junior, povzpeli na najvišjo stopničko in osvojili 1. mesto. V kategoriji kadet palica so dekleta osvojila 2. mesto, medtem pa si je skupina junior priplesala odlično 4. mesto v kategoriji junior palica.

Vrhunec vikenda je bila osvojitev naslova absolutnih zmagovalk evropskega prvenstva ADA, kar pomeni, da so v vseh kategorijah osvojile največ medalj. Za izjemen dosežek so prejele prestižni prehodni pokal in denarno nagrado v vrednosti 1.500 evrov.

Tekmovanje v Beneški laguni je za novomeške mažorete najuspešnejše evropsko tekmovanje do sedaj, so sporočili iz kluba in zapisali: ''Njihova predanost, vztrajnost in nešteti treningi so bili več kot poplačani z osvojenimi medaljami in nazivom absolutnih zmagovalk evropskega prvenstva. S tem izjemnim uspehom so dokazale, da so v samem evropskem vrhu mažoretnega plesa, ter si postavile nove, še višje cilje za prihodnja tekmovanja.''

