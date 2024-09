dolenjska

Taborniki bodo dobili tri nove člene taborniškega šotora

23.9.2024 | 13:30 | M. K.

Foto: Pep

Mirna - Na sončno septembrsko soboto so na 12. Dobrodelnem Trimmigu na Mirni z donacijami in prostovoljnimi prispevki na dan dogodka zbrali več kot 5.200 evrov - dovolj za nakup treh dodatnih členov za taborniški oz. štabni šotor, so sporočili iz Občine Mirna.

Sonce, nasmejani obrazi, šport in dober namen so bili odlična kombinacija, ki je okrasila tradicionalni športno-družabni dogodek, ki je zadnja leta postal pravi družinski praznik. »Vsak Trimmigo je dogodek nekih novih razsežnosti, novih presenečenj, kako zna tako majhen kraj stopit skupaj tako za gasilce, letos za tabornike, se pravi za civilno zaščito, za šotor … Preprosto: hvala vsakomur!« je v imenu prostovoljcev, združenih pod okriljem Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, ki dogodek organizirajo že skoraj od začetka, povedala Elvira Žagar.

»Vesel sem, da se vedno zbere veliko število tako najmlajših tekačev in tekačic kot tudi starejših. Rezultati tudi nekaj pomenijo za vse tiste, ki tekmujejo. Upam, da se bodo še vračali na Trimmigo tek, tako kot verjamem, da bodo tudi organizatorji z velikim veseljem organizirali ta Trimmigo tek, ki ima tudi dobrodelno noto, tudi v prihodnjih letih,« je na sobotnem dogodku povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Z donacijami številnih podjetij in posameznikov ter prostovoljnimi prispevki udeležencev sobotnega dogodka so organizatorji zbrali več kot 5200 evrov, kar je dovolj za nakup želenih treh členov štabnega šotora. Načelnik Rodu mirne reke Mirna Andrej Tratar pojasnjuje, da so šotori lahko začasno zatočišče, če pride do naravnih nesreč, predvsem pa so pomembni za društva: »To so ta veliki členi, včasih smo rekli štabci oziroma vojaški šotori. Ti šotori so nam pomembni za vsako dejavnost. Predvsem, da se zaščitimo pred dežjem, tudi proti soncu, če je vroče, da imamo senco. Pomembni so tako tabornike, ker jih uporabljamo na taborjenju, in tudi za društva v naši in okoliških občinah, ki si izposojajo te naše šotore za njihove prireditve.«

Na najdaljši razdalji je bil letos najhitrejši sicer rekorder 6 km trase Miha Povšič (21:10), najhitrejša pa Barbara Andolšek (26:11), med šolarji na tej razdalji sta bila najhitrejša Jakob Černe (22:43) in Nika Černe (30:33), tretjič je bil podeljen tudi naslov prvaka in prvakinje Speče lepotice oz. najhitrejših občanov Občine Mirna – letos sta bila to Boštjan Kolenc (24:36) in Tinkara Rogelj (29:43). Zmagovalca 200-metrske razdalje sta bila Lan Štekovič in Zara Pust, 700-metrske Jakob Skerbiš in Taja Kravcar, 1400-metrske pa Mark Repovž in Lucija Lalović.

Na sobotnem dogodku je sicer sodelovalo skoraj 150 tekačev, tekačic, pohodnikov in pohodnic vseh starosti, ki so med drugim lahko obiskali informacijsko točko Europe Direct, si pustili poslikati obraz (za kar so poskrbele članice DPM Jurček), poskrbljeno je bilo za osvežitev. Za najboljšo zabavo pa so poskrbeli gasilci PGD Mirna, ki so prikazali gašenje s peno oziroma za zabavo v peni, so še sporočili organizatorji.

‹ nazaj