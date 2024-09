dolenjska

Najtežjo bučo s 615 kilogrami pridelal Uroš Fifolt iz Koroške vasi

22.9.2024 | 11:30 | L. M.

Mozirje, Koroška vas - Na včerajšnjem državnem tekmovanju za najtežjo bučo v Mozirskem gaju je zmagal Uroš Fifolt iz Koroške vasi. Njegova »lepotica« je tehtala kar 615 kilogramov. Najtežja buča je torej zrastla na Dolenjskem, sicer pa to ni prvi takšen Fifoltov uspeh.

Najtežja buča je znova zrastla na Dolenjskem, pridelal jo je Uroš Fifolt. (Foto: FB Mozirski gaj, Park cvetja)

Rekorda v teži buče tokrat niso podrli, so pa izmerili najdaljšo bučo doslej. Buča Erika Rinka Permeta je merila 305 centimetrov.

Rekordno bučo na državnem tekmovanju so stehtali lani, ko so prireditev iz poplavljenega Mozirskega gaja prestavili v Slovenj Gradec, in sicer je tehtala 842 kilogramov. Pridelal jo je Janko Lovše, ki je lani zmagal petič zapored. Njegova buča iz leta 2022 je tehtala 533 kilogramov, buča iz leta 2021 pa 719 kilogramov, je objavila družba Lotrič Metrology, ki je poskrbela za tehtanje.

