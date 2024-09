kronika

Cesta med Prepihom in Koroško vasjo zaradi nesreče zaprta. Kriv pijani voznik.

21.9.2024 | 19:15 | L. M.

Novo mesto - Nekaj minut pred peto popoldne je regijski center za obveščanje obvestil policijo o prometni nesreči na glavni cesti Novo mesto – Metlika, na relaciji med Prepihom in Koroško vasjo. Udeležena so tri vozila.

Kot poročajo s PU Novo mesto, je po prvih ugotovitvah ogleda 36-letnega voznika osebnega vozila Renault Clio zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na drugo stran ceste, kjer je oplazil vozilo drugega udeleženca, nato ga je odbilo nazaj v jekleno varovalno ograjo v smeri njegove vožnje, od tam pa ponovno na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil vozilo, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Na kraju so interventne službe, policist, gasilci in reševalci. Gasilci in reševalci so poškodovane oskrbeli na kraju, nato pa v bolnišnico odpeljali štiri osebe. Za eno osebo sumijo, da je huje poškodovana (voznik vozila, v katerega je čelno trčil povzročitelj). Ogled kraja, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, opravljajo prometni policisti novomeške policijske uprave. O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko.

Preizkus alkoholiziranosti na kraju je za 36-letnega voznika pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot en promil). Zanj so odredili še strokovni pregled.

Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je cesta Novo mesto – Metlika, med Prepihom in Koroško vasjo, trenutno zaprta, promet bo močno oviran še nekaj časa.

Trčila motorist in voznik avtomobila

Danes ob 11.01 sta na Cesti svobode pri BS Petrol, Trnje v občini Brežice trčila osebni avtomobil in motorist, ki se je v nesreči poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali in opravili pregled kraja nesreče ter na motorju odklopili akumulator in ga umaknili s cestišča. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

‹ nazaj