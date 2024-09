kronika

Mesar trebanjske zadruge v samoobrambi z nožem pokončal napadalca

21.9.2024 | 16:45 | L. Markelj

Trebnje - Poročali smo že, da se je včeraj zvečer v Trebnjem zgodil uboj, ki naj bi ga zagrešil 49-letnik. 48-letnik je na kraju dogodka, kamor so prihiteli policisti in reševalci, umrl - reševalci mu niso mogli več pomagati.

Zdaj je znanega nekaj več. Do nasilnega dogodka je prišlo v prodajalni KZ Trebnje - Krka in kot je za Dolenjski list povedal njen direktor Stanko Tomšič, naj bi pokojni 48-letni J. M. iz Korenitke vstopil skozi zadnja vrata v njihovo prodajalno ter agresivno lovil svojo bivšo partnerko, zaposleno kot trgovko v njihovi zadrugi.

Do uboja naj bi včeraj prišlo v prodajalni KZ Trebnje - Krka. (Foto: FB)

»Ta je stekla v trgovino, nasilnež za njo, ko pa je zagledal 49-letnega M. P. iz Bele krajine, ki je bil v trgovini zaposlen kot mesar in partnerkin novi partner, je napadel njega in ga začel daviti. Kot so mi povedali sodelavci, saj mene takrat ni bilo v službi, naj bi mesar med ravsom zagrabil nož in verjetno v samoobrambi zabodel napadalca, ki je kasneje podlegel poškodbam,« je pripovedoval Tomšič.

Pretresen je nad dogodkom in obžaluje, da se je kaj takega zgodilo, »hudo pa mi je tudi za našega mesarja, ki je v zadrugi zaposlen že vrsto let in zelo priden delavec ter prijazen in umirjen človek. Nikoli ni kazal nikakršnih znakov nasilja, kot je bilo slišati, pa to ne velja za žrtev, ki je že večkrat nadlegovala svojo nekdanjo partnerko, tudi že v naši prodajalni, in je imel prepoved približevanja,« pove Stanko Tomšič.

To zagotovo drži, saj je ta podatek že podala tudi novomeška policija. Menda naj bi umorjeni že večkrat grozil tudi novemu partnerju svoje bivše, kar pomeni, da so bile posredi osebne zamere, ljubosumje ipd.

