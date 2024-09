dolenjska

Zaradi rekonstrukcije mostu do aprila zaprta cesta Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn

20.9.2024 | 17:50 | M. K.

Dolenjske Toplice - Od ponedeljka, 23. septembra, bo zaradi rekonstrukcije mostu čez Sušico zaprta cesta Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn. Popolna zapora je predvidena do začetka aprila 2025, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. V tem času bo urejen obvoz.

Težko pričakovana prenova mostu v središču Dolenjskih Toplic je tu. (Foto: M. Ž.)

Kot so pojasnili na direkciji, je v sklopu del predvideva rekonstrukcija premostitvenega objekta, vključno z rekonstrukcijo ceste v območju mostu, ureditev odvodnjavanja in struge vodotoka.

Rekonstrukcija mostu bo tako zajemala izvedbo nove prekladne konstrukcije s potrebno razširitvijo za potrebe pločnikov za pešce in sanacijo obstoječe podporne konstrukcije. Krajni oporniki in srednji steber se bodo ohranili in ustrezno sanirali.

Obvoz

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 1,15 milijona evrov.

V času popolne zapore bo obvoz iz smeri Vavte vasi proti Podturnu oz. centru Dolenjskih Toplic potekal preko Straže do Soteske in naprej do Podturna oz. Dolenjskih Toplic.

Prav tako bo v tem času na cesti Dolenjske Toplice-Meniška vas-Podhosta urejeno začasno postajališče, na cesti Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn, pri cerkvi, pa obračališče, so še zapisali na direkciji.

Foto: FB PKD

‹ nazaj