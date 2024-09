kočevsko-ribniško

Podpora županu v prizadevanjih za reševanje romske problematike

18.9.2024 | 18:35 | Besedilo in foto: M. Glavonjić

Ribnica - Danes popoldne se je pred občinsko stavbo v Ribnici zbralo okoli tristo občanov, ki so izkazali podporo županu Samu Pogorelcu v njegovih prizadevanjih za reševanje romske problematike v občini.

Ribničani so svojemu županu Samu Pogorelcu (drugi z desne) javno izkazali podporo, ker se na pravi način jasno in glasno bori za reševanje romske problematike.

"Smo na točki, ko mora župan s svojimi konstruktivnimi predlogi, ki jih žal v Ljubljani še vedno ne slišijo dovolj, nadaljevati, saj vrnitve nazaj preprosto ni. Župan, vedite, da imate našo odločno podporo," je dejal Rok Tanko, predsednik vaškega odbora Goriča vas, v bližini katere se nahaja razvpit romski tabor.

Spomnil je tudi na županove besede resnice, ko je avgusta, zaradi nagrmadenih primerov romskega nasilja, dejal, da je prekoračena rdeča meja dopustnega, preko katere ni mogoče več govoriti o romski kulturi, ampak o romski kriminaliteti.

"In to je potrebno ustaviti. Vsi se resnično zavedamo, kakšne težave trenutno povzročajo posamezniki iz romskih naselij, in tudi vemo, da so Romi med nami in da bodo tukaj tudi ostali. Ne želimo sovraštva ali nestrpnosti, želimo pa predvsem enakost v pravicah in obveznostih za vse naše občane, ne glede na raso ali pripadnost," je Rok zaključil svoj govor, ki je požel aplavz prisotnih.

Župan obljubil, da ne bo odnehal

"Seveda ne bom odnehal, saj se držim načela enakopravnosti vseh državljanov pred zakonom. Nihče ne sme imeti privilegijev, še posebej ne na škodo drugih," se je župan Samo Pogorelc zahvalil zbranim. Dodal je, da si želi vselej kulturnega dialoga in sobivanja z Romi. Prizadeval si bo ne le za Ribnico, temveč tudi za vse ostale kraje v Sloveniji, kjer živijo Romi, in vedno bo zagovarjal načela enakosti pred zakonom.

Občani so prišli s transparenti in plakati, kjer je razvidna podpora županu.

"Odločil sem se, da zagrizem v to kislo in trdo jabolko, kajti s tem se v Sloveniji v preteklosti nihče ni resno ukvarjal ali pa premalo," je prepričan Pogorelc. Poudaril je, da v naši državi ni prostora za nasilje in nestrpnost, še manj pa za kratenje človekovih pravic, vključno s pravico do miru in spoštovanja okolja, v katerem živimo. Navsezadnje pa morata postati izobrazba, delo in medsebojno spoštovanje vrednoti, ki sta pri določeni skupini naših državljanov zanemarjeni.

Dejal je še, da potekajo pogovori in da upa, da Romi ne bodo prelomili obljub, ki so jih dali pred kratkim (urejanje in čiščenje naselij, pošiljanje otrok v šolo…), saj je izziv, kako urediti sobivanje, predvsem na njih.

»To so naši občani, sosedje. Vse, kar kot župan počnem, je v njihovem interesu. V tem bom vztrajal, » je aplavz požel tudi ribniški župan.

