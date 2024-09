kronika

Z dobrim promilom alkohola vijugal po cesti; po AC 217 km/h

12.9.2024 | 10:40 | M. K.

Trebanjski policisti so sinoči nekaj pred 20. uro v Gradišču pri Trebnjem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 66-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola (1,1 g/kg), so preprečili nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Prehiter na avtocesti

Včeraj nekaj pred 12. uro so policisti na Obrežju v sodelovanju s policisti Oddelka za meritve s samodejnimi merilnimi sistemi UUP ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi A6, nemških registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 217 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 87 km/h. 35-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Radar je 'ujel' Audija. (Foto: PU Novo mesto)

Vlomi in tatvine

V Krškem je včeraj med 7. in 16. uro nekdo vlomil v gradbiščni zabojnik in ukradel brusilnik za beton. Škode je za okoli 700 evrov.

V Malem Vidmu je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 9. 9. in 10. 9. je v Radni vasi nekdo iz garaže stanovanjske hiše ukradel motorno žago, vrtalnik, skobelnik, kotno brusilko in električne vodnike. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 600 evrov.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vrat pa je lastnico oškodoval za 1.000 evrov.

Tihotapec prevažal pet tujcev

Policisti so včeraj nekaj po 12. uri na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Dacia sandero ukrajinskih registrskih oznak. 60-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Slovenska vas, Rakovec) prijeli 105 državljanov Sirije, 17 Turčije, 15 Afganistana, deset Bangladeša, šest Jemna, pet Pakistana, štiri Egipta, dva državljana Iraka, Maroka in Kameruna, državljana Indije, Alžirije in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Stara Lipa, Žuniči) so prijeli osem državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 91. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 258 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

