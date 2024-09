Ugoden najem računalnika ali prenosnika za prireditve

10.9.2024 | 11:30

Ali v podjetju opravljate interno izobraževanje, imate pa več udeležencev izobraževanja kot računalnikov? Ali pa morda organizirate sejem, konferenco, ali posvet in potrebujete večje število enakih računalnikov ali prenosnikov? Nakup opreme finančno ni ekonomičen, saj računalnike oziroma prenosnike potrebujete le za izreden dogodek in za krajši čas, po dogodku pa z opremo v resnici nimate kaj početi, ker je ne potrebujete.

Odlična in cenovno ugodna rešitev za kratkoročno povečane potrebe po računalniški opremi je najem. Ste vedeli, da imajo pri BBT.si največjo zalogo računalniške opreme, ki jo dajejo v najem?

Najem računalnika, najem prenosnika ali druge opreme je enostaven, hiter in cenovno ugoden.

V primeru, da potrebujete tehnično pomoč pri sami izvedbi dogodka, pa so vam na voljo strokovni in znanja polni BBT tehniki. To je praktično popolna storitev za najem računalnika!

Najem računalnika - cenovno ugodna rešitev

Tudi za izvedbo športnih tekmovanj, skupinsko igranje iger, za organizacijo gaming tekmovanj se pojavi vprašanje, kje bomo dobili takšno opremo, koliko nas bo to stalo in ali je sploh mogoče zagotoviti zadostno število enakih računalnikov. Pri BBT.si, ki se že več kot 20 let ukvarja z obnavljanjem in prodajo računalnikov, imajo največjo zalogo opreme tudi za najem.

Potrebujete 50 enakih prenosnih računalnikov ali celo več?

Imajo jih.

Tehnično obnovljeni rabljeni prenosni računalniki, po katerih je največje povpraševanje za najem, so iz boljše, POSLOVNE linije, so hitri, zmogljivi, redno servisirani, vsi pa imajo naložen tudi najnovejši operacijski sistem Windows, tako da so pripravljeni za takojšnje delo. Z majhnim doplačilom vam po želji namestijo programe prav posebej za vas. Vsi tehnično obnovljeni rabljeni prenosni računalniki so vizualno v odličnem stanju, tako da jih brez težav lahko uporabite tudi za snemanje raznih video vsebin ali celo reklam. Brez heca, največ opreme dajejo v najem ravno za snemanje reklam. Najem računalnika, najem prenosnika ali druge opreme je možno le za pravne osebe in za krajše časovno obdobje. Vas zanimajo cene in ostali pogoji? Preverite!

Ali na dogodku potrebujete pomoč tehnika ali celo več njih, da se boste vi lahko osredotočili na vsebino, na goste in bo dogodek popoln?

BBT.si poskrbi tudi za izkušene in znanja polne IT strokovnjake, ki vam pomagajo pri vaših tehničnih izzivih.

Najpogostejše storitve, ki jih namesto vas lahko uredijo, so:

- postavitev začasnega žičnega (LAN), brezžičnega (WiFi) oz. električnega (220 V) omrežja,

- postavitev začasnega internet priključka,

- povezava predavateljskega računalnika in računalnika predavatelja na omrežje,

- pomoč pri ozvočenju predavatelja,

- vrtenje reklam, najav …. na predavateljskem računalniku

- pomoč pri izvedbi predstavitve

Dovolite si, da bodo pohvale za popolno izpeljan dogodek kar deževale. To si vendar želite, kajne? Najem računalnika in tehnično izvedbo dogodka prepustite BBT.

Cene so zares ugodne!

Pošljite povpraševanje in se prepričajte!

Tehnično obnovljeni rabljeni prenosni računalniki za najem

Vsa računalniška oprema, ki jo pri BBT.si prodajajo in dajejo v najem, je tehnično brezhibna, malo rabljena, testirana, odlično fizično ohranjena in deluje brezhibno. Vsa oprema je iz boljše, POSLOVNE linije priznanih blagovnih znamk kot so LENOVO, HP in DELL.

POSLOVNA linija računalniške opreme zagotavlja tiho, stabilno delovanje brez okvar in kar 3x daljšo življenjsko dobo kot trgovinska linija opreme.

Ravno zaradi vseh teh lastnosti so se pri BBT.si odločili, da obnavljajo le tovrstno opremo, saj zagotavlja resnično vrhunsko uporabniško izkušnjo. Vso opremo testirajo, očistijo, jo nadgradijo, naložijo programe sami in jo pripravijo za ponovno uporabo na njihovem sedežu v Trzinu. Za vso opremo dajejo vsaj 1 leto garancije, na voljo pa je tudi hitro odziven servis in tehnična podpora. Vso opremo, ki jo imajo na zalogi, jo dajejo tudi v najem.

Preverite največjo zalogo opreme za najem v Sloveniji! https://www.bbt.si/prenosniki

Že sedmo leto zapored so prejemniki najbolj prestižnega certifikata odličnosti, ki ga v Sloveniji prejeme le 1,5 % podjetij. Z platinastim odličjem dokazujejo, da so zaupanja vreden, izjemno uspešen gospodarski subjekt, ki ponuja varnost, konkurenčnost, trajnost, stabilnost in vzornost.

Ko boste naslednjič pripravljali izreden dogodek in boste imeli premajhno število računalniške opreme, se spomnite na BBT.si!

