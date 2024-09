Svečani postroj praporščakov

posavje

9.9.2024 | 12:30 | M. L.

Tudi letos so se zbrali praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo na svečanem postroju, ki je bil tokrat v Brežicah. Prisotni so bili praporščaki iz 31. društev.

Praporščaki so šli tudi skozi Brežice do spomenika Punt in revolucija. (Foto: M. Tokić)