Za 276.700 učencev in dijakov se začenja novo šolsko leto

2.9.2024 | 07:30 | STA

Poletnih počitnic je konec in za okoli 276.700 šolarjev se danes začenja novo šolsko leto. V šolske klopi je sedlo okoli 84.000 dijakov in 192.774 učencev. Šolski prag bo letos prvič prestopilo tudi 20.173 prvošolcev, ki bodo deležni posebnih sprejemov. Zvrstili se bodo različni dogodki, med drugim o pomenu prometne vzgoje otrok.

Današnje jutro na POŠ Dvor (Foto: R. N.)

Na prvi šolski dan bo minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pozdravil prvošolce Osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Felda je pred začetkom šolskega leta vsem zaželel veliko uspeha. Izrazil je željo, da vsak po svojih močeh doprinese k soustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, da bo šola prostor, ki s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo obiskala bolnišnično šolo ljubljanske pediatrične klinike. Premier Robert Golob bo medtem skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak pozdravil učence OŠ v Črni.

Z novim šolskim letom se v osnovnem in srednjem šolstvu obeta vrsta novosti. Med drugim se uvaja postopoma prenovljeni koncept razširjenega programa, za tretješolce bo obvezno nacionalno preverjanje znanja, ki je bilo doslej obvezno v 6. in 9. razredu, prvošolci pa se bodo učili prvega tujega jezika.

V srednji šoli se izboljšujejo pravice do opravljanja mature v dveh delih in dveh zaporednih rokih za športnike. Uvaja se tudi tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oz. so se vanj prvič vključili v 9. razred osnovne šole.

Prvi dan šole je vedno znova priložnost, da se voznike, otroke in starše spomni na pomembnost varnega in odgovornega obnašanja na cesti, ki otrokom omogoča varno pot v šolo. V tem smislu poteka tudi nacionalna preventivna akcija Varno v šolo z geslom Srce prometne varnosti smo vsi.

