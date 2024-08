dolenjska

Škof je Janeza Rihtaršiča umestil za novega šentjernejskega župnika

26.8.2024 | 12:30 | L. Markelj, foto: Emil Turk

Šentjernej - Včerajšnja slovesna umestitev novega šentjernejskega župnika Janeza Rihtaršiča je tokrat sovpadla v praznični čas Jernejevega, ko občina Šentjernej praznuje svoj praznik, ter čas praznika zavetnika župnije sv. Jerneja.

Ob prazniku sv. Jerneja je na slovesni maši potekala umestitev novega šentjernejskega župnika Janeza Rihtaršiča. Na desni novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Farani so novega župnika, ki prihaja v kraje pod Gorjance po več kot dveh desetletjih dela v Gospodovem vinogradu v Župniji Mirna Peč, lepo sprejeli. Dobrodošlico mu je na slovesni maši izrekel tudi prvi mož občine Šentjernej Jože Simončič ter mu izročil darilo – umetniško sliko petelina, simbola Šentjerneja.

Janez Rihtaršič je pri obredu umestitve izpovedal vero in dal prisego zvestobe ob sprejemu službe v Cerkvi.

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je zbranim položil na srce, naj z veseljem sprejmejo novega župnika, ki je znamenje škofove skrbi za vernike. Zanj morajo biti hvaležni, saj vsaka župnija nima več svojega župnika.

Čestitki in dobrim željam na novi duhovniški poti se je Janezu Rihtaršiču pridružil tudi šentjernejski župan Jože Simončič (na levi).

»Škof vam ni poslal hišnika, zidarja, gospodarstvenika, organizatorja romanj, animatorja vašega prostega časa! Poslal vam je upnika – duhovnika! Med vami bo kot vaš dušni pastir,« je dejal Saje in poudaril, da naj verniki, kar se da, postorijo sami, »vsak duhovnik pa je najbolj vesel, če ga ljudje potrebujejo za osebni pogovor, sveto spoved, za sv. zakramente. Če torej želite, da bo g. Janez med vami uresničen, srečen in navdušen kot duhovnik, se nanj obračajte v stvareh, ki jih lahko dela samo duhovnik.«

Zahvala dosedanjemu župniku Antonu Trpinu

Novomeški škof se je v nagovoru zahvalil dosedanjemu dolgoletnemu župniku Antonu Trpinu, ki je tu deloval kar 37 let in s svojim delom ter duhovniškim poslanstvom oznanjal Kristusov evangelij. Zdaj v fari ostaja duhovni pomočnik, ki bo vernike še naprej spremljal z molitvijo in dobrohotnostjo, seveda pa bo po svojih močeh pomagal tudi novemu župniku, ki bo imel na skrbi tako gospodarstvo kot pastoralo.

Zahval je bil deležen dosedanji župnik Anton Trpin (drugi z desne), ki je Župnijo Šentjernej vodil kar 37 let.

Saje se je zahvalil tudi duhovnemu pomočniku Franju Simončiču, pa Šolskim sestram de Notre Dame, sestram Skupnosti Loyola za molitev, delo in skrb za domače duhovnike ter patrom kartuzijanom za njihovo molitveno navzočnost v župniji in škofiji.

‹ nazaj