posavje

FOTO: Nedeljsko neurje razkrilo del strehe sevniškega ZD

20.8.2024 | 13:45 | STA

Sevnica - Neurje, ki se je v nedeljo popoldne razbesnelo na vzhodu države, je razkrilo del strehe sevniškega zdravstvenega doma. Streho so po besedah direktorice Vladimire Tomšič začasno pokrili s folijo, dokončno pa bo popravljena, ko bodo izbrali izvajalca del in se bo vreme stabiliziralo. Ambulante kljub dogodku delajo normalno.

Gasilci na strehi sevniškega ZD (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Sevnica)

Po besedah direktorice je močan veter z dežjem v nedeljo razkril okoli 80 kvadratnih metrov strehe. Prišlo je do izkrivljenja bakrene pločevine, odpadel je tudi izolacijski material pod njo. Ker jim pločevine ni uspelo znova privijačiti, so jo odstranili in streho pokrili s folijo, s čimer so stavbo začasno zavarovali.

Po prvih ocenah naj bi škoda znašala okoli 80.000 evrov, dokončno pa bo znana prihodnji teden, ko jo bodo ocenili cenilci zavarovalnice. Stavba je namreč zavarovana, zato naj bi popravilo krila zavarovalnica, a ne v celoti. "Na zavarovalnici so nam namreč takoj povedali, da bomo morali davek poravnati sami, saj kot upravljavec stavb nismo oproščeni njegovega plačila," je povedala direktorica.

Da bi obnova stekla čim hitreje, so v zdravstvenem domu že pristopili k zbiranju predračunov za sanacijo. Ta bo po besedah direktorice izvedena takoj, ko se bo vreme stabiliziralo.

Kljub neljubemu dogodku vse ambulante v zdravstvenem domu delajo normalno.

