Most, športna dvorana, vaška čistilna naprava, sončne elektrarne ...

12.8.2024 | 14:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Ob Jernejevem je šentjernejski župan Jože Simončič spregovoril tudi o pomembnejših dosežkih v preteklem letu ter o načrtih. V občini so sredi pomembnega naložbenega cikla, oktobra pa bo občinska uprava tudi malo bolj kompletna in številčna, je dejal.

Posebej je izpostavil skorajšnji začetek gradnje nove športne dvorane ter novega betonskega mostu čez reko Krko.

V Šentjerneju bo na mestu stare šolske telovadnice nastala nova športna dvorana.

Po Simončičevih besedah je pogodba za gradnjo športne dvorane že podpisana in tudi že poteka, vrednost projekta, skupaj z opremo, za katero dobavitelja še izbirajo, pa bo okoli 5,5 milijona evrov. K sreči so nekaj nepovratnih sredstev že pridobili. Računajo na 800 tisoč evrov od Eko sklada, milijon evrov si obetajo z razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za kar so vlogo že oddali, čakajo pa še na jesenski razpis Fundacije za šport in upajo na nepovratna sredstva.

Most do konca prihodnjega leta

"Če bomo pridobili vsa sredstva, bo občinski delež financiranja okoli 60 odstotkov," je dejal župan in poudaril, da je bila odločitev za novo dvorano po vseh analizah najbolj smotrna in ekonomsko upravičena, soglasno pa jo je sprejel občinski svet. Dvorana naj bi bila zgrajena do konca septembra prihodnje leto.

Jože Simončič, župan občine Šentjernej

Okrog 15. avgusta naj bi se pričela tudi gradnja novega betonskega mostu čez Krko, ki naj bi trajala do konca prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 2,4 milijona evrov, financirali pa jo bodo v celoti iz lastnih sredstev, saj gre za občinsko cestno povezavo. »Mislim, da gre za dober most za dolgotrajno uporabo z nizkimi stroški obratovanja,« pove župan.

Tudi na ceste niso pozabili

Na cestnem področju je bilo kar nekaj narejenega, Obnovili so 400 metrov ceste na Tolstem Vrhu v vrednosti 80 tisoč evrov, uredili so 130 metrov Novomeške cesto pri Dobravici z novim hodnikom za pešce in javno razsvetljavo v vrednosti 76 tisoč evrov, 120 metrov ceste v Velikem Banu z zamenjavo ustroja in meteorno kanalizacijo za 53 tisoč evrov itd.

Nedavno so dokončali tudi nov pločnik v Grobljah, kar je stalo dobrih 79 tisoč evrov.

Vaška čistilna naprava v Maharovcu

Za krožiščem v gozdiču bodo zgradili vaško čistilno napravo za vas Dolenji Maharovec.

Občina je pred gradnjo nove vaške čistilne naprave v Dolenjem Maharovcu in sicer za 200 populacijskih enot. Vas so v preteklih letih prenovili in med drugim je bila zgrajena fekalna kanalizacija. Odločili so se za vaško čistilno napravo, ki jo bodo zgradili ob krožišču na izhodu iz Maharovca. Parcela je bila že kupljena, dokumentacija pridobljena, poteka izbor za izvajalca del. Investicija naj bi bila končana še letos – tudi zaradi nepovratnih sredstev, ki jih tu pričakujejo.

Občina Šentjernej je že podpisala tudi pogodbo za izgradnjo zalogovnika grezničnih gošč, ki bo stal na centralni čistilni napravi v Šentjerneju in naj bi ga dokončali letos.

Obnovili vodni vir Drča

Zelo pomembna naložba je tudi vodni vir Drča s povezovalnim cevovodom in vodohranom v Šmarju – vsa dokumentacija z gradbenim dovoljenjem je že pridobljena. Vloga za nepovratna državna sredstva je oddana in čakajo na odziv ministrstva. Če bodo uspešni, se gradnja začne takoj.

Kaj pa vodovod in sončne elektrarne?

Občina Šentjernej pripravlja tudi dokumentacijo za izgradnjo vodovodnega omrežja v širšem delu občine, ki je skupen projekt petih občin: Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža in Novo mesto.

Gre za vodovodni sistem Jezero, ki je za Dolenjsko zelo pomemben, in za številne odseke, ki še niso prenovljeni in so kritični ter imajo zato velike vodne izgube. »Če bomo uspešni z vlogo – gre za kohezijska sredstva v okviru Dogovora za razvoj regij – lahko pričakujemo kar nekaj sofinanciranih investicij v letih 2027 in 2028,« pove Jože Simončič, vesel sodelovanja dolenjskih občin in tudi dobrega sodelovanja z novomeško Komunalo in RC Novo mesto.

Na občini so pripravili in oddali vlogo za sofinanciranje sončnih elektrarn skupaj s 15 občinami in dvema DSO, gre za konzorcij. »Čakamo na odziv in upamo na pridobitev sredstev. Če bomo uspešni, bomo v letih 2025 in 2026 izvedli tri sončne elektrarne na objektih: kulturni center, vrtec in nova športna dvorana pri šoli,« pove Jože Simončič in omeni tudi pomen izgradnje protipoplavne zaščite za pet njihovih naselij, kar vodi država, sami pa pripravljajo vse potrebno.

