novice

SDS za parlamentarni pododbor za spremljanje romske tematike

7.8.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Ljubljana - Poslanska skupina SDS odboru DZ za notranje zadeve predlaga ustanovitev pododbora za spremljanje romske tematike, ki bi nadaljeval z delom iz prejšnjega mandata. Menijo namreč, da se ukrepi na področju reševanja romskih vprašanj ne sprejemajo, delovanje pododbora pa bi predstavljajo dodano vrednost na tem področju.

Pod predlog je prvopodpisana dolenjska poslanka SDS Anja Bah Žibert (Foto: arhiv; P. Lavre)

Poslanci SDS s prvopodpisano Anjo Bah Žibert tako predsednici odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezi Novak (Svoboda) predlagajo, da pobudo o ustanoviti pododbora uvrsti na naslednjo redno sejo, na kateri bi člani odbora sprejeli sklep o ustanovitvi pododbora, članstvu in delu.

"Potrebno je vzpostaviti pogoje, da se stanje na področjih, kjer se stvari premikajo prepočasi, izboljša in da pridemo do rešitev. V sodelovanju s pristojnim uradom in določenimi ministrstvi je potrebno narediti dodaten korak naprej, pomagati pri pozitivnih spremembah, da bomo na koncu vsi skupaj lahko rekli, da smo na tem področju naredili korak naprej," so razloge za pobudo v sporočilu za javnost navedli v SDS.

Ob tem so v največji opozicijski stranki spomnili, da je skupina županov in predstavnikov 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja v tem sklicu DZ v parlamentarni postopek vložila paket zakonov za urejanje nekaterih romskih vprašanj, a ti med poslanci niso dobili zadostne podpore.

Opozorili so tudi na sklepe odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, s katerimi je ta vladi do konca leta 2023 predlagal pripravo zakonodajnih sprememb, ki bi ustrezno in učinkovito reševale romska vprašanja, še posebej z vidika vključevanja Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika. Odbor DZ pa je vladi prav tako predlagal, da okrepi storitve centrov za socialno delo za podporo družinam ter na centrih za socialno delo v občinah, kjer biva romska skupnost, zagotovi dodaten kader ter ustrezno strokovno podporo socialnim delavcem.

"Vlada sprejetih sklepov vse do danes ni upoštevala oziroma ni pripravila zakonodajnih sprememb ter okrepila storitev centrov za socialno delo," so ob tem zapisali v SDS.

Nedavno so sicer v NSi vložili sveženj zakonov, s katerim so nadgradili omenjen zakonski paket 11 občin in s katerim se med drugim zavzemajo za manj nasilja v šoli in manj medvrstniškega nasilja. Podali so tudi zahtevo, da se o njihovem paketu zakonov opravi splošna razprava. Podpisov pod zahtevo sicer niso prispevali poslanci SDS, so pa to storili nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek in nekateri poslanci SD. Poslanska skupina slednje je sicer nedavno na vlado tudi podala pobudo z več predlogi reševanja vprašanj, povezanih z Romi.

‹ nazaj