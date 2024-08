kronika

Danes brez elektrike

6.8.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA3, izvod 2. Proti Semiču;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežice z okolico na območju TP Vrhje, Slogonsko mlekarna, Slogonsko, Rakovec, Jereslavec in Kapele med 8:30 in 9:30 uro in na na območju TP Podvinje, Podvinje 2, Veliki Obrež 2 in Mali Obrež med 8:30 in 11:30 uro ter na nadzorništvu Sevnica - področje Sevnica z okolico na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje Čampa med 8:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj