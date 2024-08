šport

Rokometaši se tradiciji niso izneverili

5.8.2024 | 12:30 | M. K.

Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so se danes zjutraj že dvanajstič zapored odzvali vabilu OZRK Novo mesto in darovali kri. K tej humani gesti so se odzvali prostovoljno, saj se zavedajo, da je kri nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarijo, so sporočili iz kluba.

Igralec Vojislav Vukić (Foto: MRK Krka)

Kot so ob današnji akciji povedali člani kluba, so športniki krvodajalci velik vzor mladim, ne samo po športni plati, ampak tudi s svojimi dejanji. »Menim, da smo krvodajalci pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočamo dostop do krvi, ki jo potrebujejo za ustrezno zdravljenje. Z darovano krvjo lahko pomagamo človeku pri premagovanju težke bolezni, pri okrevanju po operaciji ali nesreči. Zdi se mi zelo pomembno, da se krvodajalstvu pridruži čim več mladih, da lahko nadaljujemo nemoteno in vzorno preskrbo s krvjo, ki je ključnega pomena,« je po odvzemu povedal Jernej Avsec.

»Rokometaši želijo s sodelovanjem v tej humanitarni akciji tudi v bodoče pokazati svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati in upajo, da bo njihova gesta prepričala še koga, da v bodoče postane krvodajalec in s tem podari delček sebe. S tem humanim dejanjem bodo rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka nadaljevali tudi v prihodnje,« so zapisali v MRK Krka.

