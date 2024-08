novice

Lani na današnji dan najhujše poplave v zgodovini Slovenije

4.8.2024 | 09:00 | STA; A. M.

Mineva leto dni od naravne katastrofe, v kateri so narasli vodotoki in zemeljski plazovi povzročili za tri milijarde evrov neposredne škode. Obnova bo dolgotrajna, najbolj prizadeti pa si želijo predvsem, da bi jim zagotavljala čim večjo varnost v prihodnje. V Črni na Koroškem se bodo ujme spomnili z razstavo fotografij.

Minilo je že celo leto. (Foto: Primož Lavre/M24)

Poplave in zemeljski plazovi so 4. avgusta lani prizadele 183 od 212 slovenskih občin, od tega so bile 104 občine močno prizadete. Po podatkih vlade je bilo poškodovanih več kot 13.000 stavb, ujma je porušila skoraj 40 domov ter uničila in odnesla več sto vozil. Na številki 112 so 4. avgusta prejeli skoraj 13.800 klicev in zabeležili več kot 15.500 prizadetih lokacij. Evakuiranih je bilo več kot 8000 ljudi.

Skupna višina potrebnih sredstev za odpravo posledic škode je glede na maja letos na vladi sprejet sanacijski program ocenjena na 2,33 milijarde evrov do leta 2028, od tega kar 1,36 milijarde evrov za sanacijo vodne infrastrukture.

"Z vsem, kar vlada dela, želimo povečati odpornost države oz. območij, ki so bila najbolj prizadeta, da bomo lažje kljubovali podnebnim spremembam in ekstremom, ki se pojavljajo tudi letos," je pred obletnico ujme v pogovoru za STA dejal vodja vladne službe za obnovo po poplava in plazovih Boštjan Šefic.

V Črni na Koroškem, ki je bila ena bolj prizadetih občin v lanskih ujmah, se bodo na čas pred enim letom spomnili s fotografsko razstavo, ki jo v kulturnem domu odpirajo danes ob 11. uri. Čez dober mesec dni, 21. septembra, pa bodo razstavljene fotografije dali še na dražbo in z izkupičkom pomagali prizadetim, tudi tistim, ki so bili vnovič poplavljen v močnem nalivu pred enim tednom.

