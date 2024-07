novice

Popoldne in zvečer lahko močnejše nevihte

28.7.2024 | 12:00 | L. M.

Ljubljana - Agencija RS za okolje (Arso) je za danes popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših krajevnih neviht. Sprva bo še sončno in vroče, nato bo državo prešla vremenska fronta, ki je od severa dosegla Alpe.

Za vso državo z izjemo jugozahoda velja oranžno opozorilo zaradi možnosti lokalno močnejših nalivov s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave, udari strel lahko zanetijo požare, opozarja Arso.

Sprva bo sončno in vroče, popoldne pa bodo na severu začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo *proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Nevihte bo spremljal okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem bo zvečer zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinja Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo, napoveduje agencija.

Za jugozahodni del države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

