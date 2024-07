novice

JV Slovenija je četrta, posavska regija pa osma

27.7.2024 | 15:30 | L. M.

V zadnjih letih, ko so Slovenijo in svet zaznamovale poplave, epidemija, požari in druge naravne nesreče ter različni družbeni izzivi, se je ponovno izkazalo, da je prostovoljstvo ključnega pomena pri zagotavljanju takojšnje pomoči in podpore prizadetim skupnostim.

Analiza podatkov za leto 2023 je pokazala, da je število prostovoljcev ter število opravljenih ur prostovoljskega dela nekoliko upadlo v primerjavi z letom prej, medtem ko je število oddanih poročil o prostovoljstvu naraslo.

Na dolenjskem koncu je zelo dejavno Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki vsako leto skrbi za pestre dni naših najmlajših. (Foto: arhiv DRPD NM)

Poročilo sicer ocenjuje, da upad števila prostovoljcev in opravljenih ur ne odraža dejanskega stanja, saj je bil odziv v času poplav izjemen, vendar je bilo vodenje evidenc zaradi izrednih razmer postavljeno na stranski tir.

V letu 2023 je poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu sicer oddalo 2.486 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 2.218 prostovoljskih organizacij in 268 organizacij s prostovoljskim programom.

Skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je bilo 206.845 (lani 226.106), opravili pa so 8.072.127 ur prostovoljskega dela (lani 9.245.305 ur).

Občina Ribnica prostovoljstvu prijazna občina 2024

Jugovzhodna Slovenija je četrta regija v državi po številu prostovoljskih organizacij (155) in šesta po številu organizacij s prostovoljskim programom (20), šesta po številu prostovoljcev (13.347) in peta po številu opravljenih prostovoljskih ur (319.730). Glede na prejšnje poročilo je naraslo tako število organizacij, ki so sporočile podatke, kot tudi število prostovoljcev in prostovoljskih ur. Posamezni prostovoljec je letno povprečno opravil 24 ur, slovensko povprečno število prostovoljskih ur na prostovoljca pa je 39 ur. Največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v koroški regiji, sledita ji obalno-kraška in zasavska regija.

Za izvajanje številnih prostovoljskih aktivnosti se zahvaljujemo vsem organizacijam, javnim zavodom, mentorjem, prostovoljcem in prostovoljkam, posebna zahvala za prepoznavanje prostovoljstva in podporo prostovoljstvu pa gre zagotovo tudi Občini Črnomelj, Občini Kočevje in Občini Ribnica, ki so tudi prejemnice naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2024!

Občina Sevnica prostovoljstvu prijazna občina 2024

Posavska je osma regija v državi po številu prostovoljskih organizacij (78) in enajsta po številu organizacij s prostovoljskim programom (12), deveta po številu prostovoljcev (3314) in deveta po številu opravljenih prostovoljskih ur (185.978). Glede na prejšnje poročilo je naraslo tako število organizacij, ki so sporočile podatke, kot tudi število prostovoljcev in število opravljenih prostovoljskih ur. Posamezni prostovoljec je letno povprečno opravil 56,1 prostovoljsko uro, slovensko povprečno število prostovoljskih ur na prostovoljca je 39 ur. Največ prostovoljskih ur na prostovoljca tako opravijo v koroški regiji, sledita ji obalno-kraška in zasavska regija.

Za izvajanje številnih prostovoljskih aktivnosti se zahvaljujemo vsem organizacijam, javnim zavodom, mentorjem, prostovoljcem in prostovoljkam, posebna zahvala za prepoznavanje prostovoljstva in podporo prostovoljstvu pa gre zagotovo tudi Občini Sevnica, ki je tudi prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2024!

