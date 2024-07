šport

Hribar proti Francozom

26.7.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Pariz - Pred današnjim slovesnim odprtjem olimpijskih so opravili še žreb olimpijskega turnirja v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgić se bo za uvod pomeril s Singapurcem Izaacom Queekom, v ekipnem delu pa Jorgića, Denija Kožula in Šmarječana Petra Hribarja čaka tretja nosilka Francija.

Slovenska namiznoteniška reprezentanca na OI v Parizu; Peter Hribar drugi z desne (Foto: NTZS)

Jorgiću, sicer 18. igralcu s svetovne jakostne lestvice, je žreb namenil 83. igralca sveta iz Singapurja. V primeru zmage se bo 25-letni Hrastničan pomeril z zmagovalcem dvoboja med Vickyjem Wujem iz Fidžija (276.) in Britancem Liamom Pitchfordom (41.).

"Jorgić ima za tekmeca starega znanca, s katerim je v letošnji sezoni igral dvakrat. Prvič na Star Contenderju v Goi in nato še februarja v prvi tekmi ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu. Takšne tekme so vedno težke, v obeh dvobojih pa se je pokazalo, da Queek dobro vrača Darkove servise in igra brez pritiska," je po žrebu dejala slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

"Ampak kot sem že večkrat dejala, prvi krog je na OI vedno nekaj posebnega. Za favorite je običajno večja obremenitev kot za tiste, ki so v vlogi izzivalcev, toda to je čar olimpijskih iger," je še dodala selektorica.

V prvem krogu med posamezniki bo nastopil še Deni Kožul, 126. igralec sveta pa se bo najprej meril z Indijcem Sharathom Kamalom Achanto, ki na svetovni lestvici zaseda 40. mesto. Ob napredovanju se bo v drugem krogu meril s Kanadčanom Eugenom Wangom (106.) ali Japoncem Sunsukejem Togamijem (15.).

Peter Hribar v ekipni konkurenci

Slovenci bodo nastopili tudi v ekipni konkurenci, kjer so 12. nosilci. Prvi tekmec bodo tretji nosilci iz Francije, v primeru uspeha pa jih čaka boljši iz tekme med Portugalsko in Brazilijo oz. osmimi in devetimi nosilci turnirja.

Preostali pari ekipnega turnirja so Kitajska - Indija, Hrvaška - Južna Koreja, Japonska - Avstralija, Egipt - Tajvan, Švedska - Danska ter Kanada - Nemčija.

Namiznoteniški turnir se bo v Parizu začel v soboto s posamičnimi boji in bo trajal vse do 10. avgusta.

