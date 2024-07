dolenjska

FOTO: Gasilci so ogorčeni, nekdo jim namerno uničuje gasilski dom

23.7.2024 | 17:00 | D. K.

Foto: PGD Škocjan

Škocjan - Kot da nimajo prostovoljni gasilci že tako dovolj dela, se morajo boriti še proti vandalom. Tokrat so se nepridipravi znesli nad gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Škocjan na Dolenjskem in ne le enkrat.

Vandali povzročajo preglavice gasilcem PGD Škocjan na Dolenjskem.

Kot so navedli gasilci PGD Škocjan na Dolenjskem v včerajšnji objavi za javnost, pri gasilskem domu zadnje čase opažajo povečano število poškodb na objektu. "Do sedaj nismo nikomur preprečevali zadrževanja v okolici gasilskega doma, vendar vse kaže, da bo to potrebno spremeniti," so zapisali. V okolici gasilskega doma se po njihovih navedbah zadržujejo različne skupine mladih, predvsem so to fantje, stari od 14 do 17 let, ki niso iz bližnjega naselja, so dodali.

"Žalosti nas, da se moramo glede na vso opravljeno prostovoljno delo, ukvarjati tudi s popravilom gasilskega doma, namesto da bi v tem času nadgrajevali svoje znanje gasilstva. V bodoče bo v okolici gasilskega doma poostren nadzor in sankcije. Če se stanje ne umiri, bodo storilci objavljeni javno," so napovedali in pozvali vse, da naj spremljajo dogajanje v okolici gasilskega doma.

