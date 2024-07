dolenjska

FOTO: V Deželi kozolcev poželi pšenico

22.7.2024 | 17:00 | M. K.

Foto: Gašper Ogrinc

Šentrupert - Žetev in mlačev sta bila ena od najpomembnejših kmečkih opravil koledarskega leta, pomenila pa je tudi povezovanje in sodelovanje vaške skupnosti. Z žetvijo so začeli ob kresu (24. junij), ko so poželi ječmen, nato so želi proso in rž, ter ob svetem Jakobu (25. julij) še pšenico. Sledila je še žetev ovsa in v jeseni ajde.

Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu je skupaj z Občino Šentrupert in Deželo kozolcev včeraj organiziralo žetev pšenice v sklopu vseslovenskega projekta »2000 zrn pšenice za novo tisočletje«.

Ideja je nastala pred 25. leti v Babincih, kjer so člani Turistično kulturnega društva Babinci Franc Jureš, Marjan Kos in Stanko Sever ob novem tisočletju opravili setev 2000 zrn pšenice ter tako začeli s projektom 2000 zlatih zrn za novo tisočletje.

Želeli so, da bi projekt združeval vsa društva po Sloveniji. Tako so po prvi žetvi ta projekt predali naslednjemu društvu, vsako sedmo leto pa se sajenje, žetev in prireditev vrne v Babince.

Kot so sporočili s šentrupertske občine, so v Deželi kozolcev opravili prikaz žetve na tradicionalen način s srpi in nato izbrali najlepše pšenične klase. Zrna klasa, ki je imel največ zrn, so dodali lanskim zrnom in te bodo naslednje leto posejali v Dobrovniku. Lani so posejali 3.484 zrn, največji klas pa je imel 71 zrn. V Dobrovniku bodo jeseni posejali 3.555 zrn.

Sledil je še prikaz ročnega mlatenja pšenice z lesenimi cepci. Žetev je koordiniral gospodar Stanko Okorn, ki je za njivo skrbel celo leto. Pred začetkom je seveda na kozolec navezal še pušeljc.

Med programom sta zbrane nagovorili direktorica Občinske uprave Občine Šentrupert Anne Marie Valentar in Slavica Jureš, predsednica Turističnega društva Babinci.

V kulturnem programu so nastopili Folklorna skupina IZVIR, Moški pevski zbor Barje, Tjaš Medved, Simon Somi in pevka TD Dobrovnik, ljudske pevke Rožce ter ansambel Topliška pomlad.

Dogodka so se udeležile skupine iz celotne Slovenije, vse so projekt že izvajale in zato prejele zahvalo.

Naslednje leto bo prireditev torej v Dobrovniku, kamor je vse zbrane povabil predsednik TD Dobrovnik in župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar, so še sporočili iz Občine Šentrupert.

