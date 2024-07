kronika

FOTO: Gasilci nad sršene, plin in ogenj

18.7.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.01 so v Brezini, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz ventilacijskega sistema v industrijskem objektu.

Ob 20.23 pa so gasilci PGD Obrežje na Gubčevi ulici v Brežicah odstranili sršenje gnezdo iz napušča stanovanjskega objekta.

To sta fotografiji iz Sel pri Dobovi, kjer so gasilci srešenje gnezdo odstranjevali že v soboto. Fotografije včerajšnjih posredovanj so spodaj v fotogaleriji. (Foto: PGD Obrežje)

Gasilci preverili avtodom

Ob 23.42 so v Termah Čatež gasilci PGE Krško, na zahtevo policije, zaradi morebitnega izpuščanja gospodinjskega plina opravili pregled avtodoma in meritve z eksplozimetrom ter pregled plinske jeklenke, ki je bila že odstranjena.

Spet gorel zabojnik na Lokvah

Minulo noč ob 3.26 je na Lokvah pri Črnomlju gorel komunalni zabojnik. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 5:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1, TP MAJER 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2, izvod Cerkev;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI Izvod 4. Proti Božakovu;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod 1. LEVO, ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIVADA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU 1958, TP LUTRŠKO SELO 1997, TP KIJ 1997, TP STRUGA;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGAR CIKAVA;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA 2 CIKAVA;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI TRG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU 1961, TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Cerina nizkonapetostno omrežje – Dvorce kabelsko med 8:00 in 12:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Polšca, Nova šola Videm, Podsremič med 07:45 in 11:15 uro.

