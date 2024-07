dolenjska

Zaporniki do mirnskega ribnika in gradu

17.7.2024 | 13:15 | STA

Foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Maribor ter v prevzgojnem domu Radeče za skupine obsojencev in mladoletnikov v vročem poletnem času organizirala različne pohode zunaj zavodov, so danes sporočili iz uprave.

Iz radeškega prevzgojnega doma so obiskali Lovrenška jezera.

Kot so pojasnili, so se obsojenci, ki kazen prestajajo na Dobu, skupaj s strokovnimi delavci podali na pot do ribnika Mirna in tamkajšnjega gradu ter trim steze, ki jih je vodila po senci in prijetnem hladu gozda.

"Prehodili so obsežen del steze, vsi udeleženci pa so zavzeto hodili tudi ob rahlih vzponih, četudi se sicer ne ukvarjajo s športom. Po skoraj petih urah hoda z vmesnimi postanki so se v zavod vrnili napolnjeni z energijo in prijetnimi vtisi," so dodali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Pohod z Doba

Medtem so se mladoletniki iz radeškega prevzgojnega doma za en dan odpravili na osvežitev do pohorskega hribovja. Obiskali so Lovrenška jezera in se na obrobju športnega parka Rogla povzpeli na razgledni stolp. Popoldanski čas so izkoristili za ohladitev v Velenjskem jezeru.

V mariborskem zaporu pa so za skupino obsojencev v spremstvu strokovnih sodelavk organizirali prostočasno aktivnost zunaj zavoda v obliki pohoda v okolici zavoda. Sprehodili so se po mestnem parku vse do treh ribnikov. Pot je udeležence vodila med urejenimi cvetličnimi nasadi in številnimi drevesi, ki so ponujala prijetno osvežitev v poletnih dneh, so še dodali v upravi.

