dolenjska

Vrečko: ''Nestrinjanja naj se rešujejo za mizo in ne na bojiščih''

13.7.2024 | 18:30 | STA; M. K.

Foto: Ministrstvo za kulturo/STA

Dolenjske Toplice - V spomin na vlogo Kočevskega Roga med drugo svetovno vojno je bila danes v Bazi 20, kjer je bilo v letih 1943 in 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, spominska slovesnost. Slavnostna govornica, ministrica za kulturo Asta Vrečko je pozvala, naj se nestrinjanja rešujejo za mizo in ne na bojiščih.

Baza 20 je simbol upora, poguma, solidarnosti in neomajne vere v človečnost, je po navedbah ministrstva za kulturo spomnila Vrečko. "Je edini tovrstni ohranjeni kompleks sedeža vodstva nekega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno v Evropi in tako ne predstavlja le enega najpomembnejših spomenikov slovenske kulturne dediščine, ampak je del dediščine človeštva," je dodala.

Poudarila je, da je poleg vojaških in političnih dejavnosti Baza 20 predstavljala tudi kulturno in umetniško središče, hkrati je bil Kočevski Rog zatočišče številnim partizanskim bolnicam. "Vzpostavili so se temelji javnega zdravstva, predvsem pa globoke empatije, nesebičnosti in zavezanosti k skrbi za lajšanje trpljenja ranjencev in obolelih," je dejala.

Pred nekaj dnevi smo se spominjali žrtev genocida v Srebrenici, dogaja se genocid v Gazi, je opozorila ministrica in menila: "Zdi se, da je svet pozabil, kaj vse smo preživeli, kako nesmiselne so vojne in kam pripelje sovraštvo do sočloveka."

Pozvala je, da ne smemo nikoli pozabiti, da današnja Evropa temelji na boju proti fašizmu in nacizmu. Zato moramo po njenih besedah nadaljevati dediščino solidarnosti in vizije v boljšo prihodnost, nestrinjanja pa "reševati za mizo in ne na bojiščih, kjer bodo namesto uničevalnega orožja, prioriteta zdravstvo, izobraževanje, znanost, kultura, šport in dostojno življenje vseh".

Spominsko slovesnost v Bazi 20 je organiziral Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine.

