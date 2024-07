kronika

FOTO: Prevrnjen tovornjak hromil promet v obe smeri

8.7.2024 | 18:50 | M. K.

Danes ob 4.52 je na avtocesti Obrežje - Ljubjana, pri Dolenjih Skopicah, občina Brežice, tovorno vozilo prebilo varovalno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so iz poškodovanega rezervoarja prečrpali štiri kubične metre vnetljivih tekočin, stopetdeset litrov pogonskega goriva in ročno pretovorili v kovinske cisterne približno dva kubična metra trdnih snovi, odklopili akumulator, posuli cestišče s absorbentom, nudili pomoč delavcem Dars-a pri čiščenju cestišča in odstranili del uničene varovalne ograje. Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o, je tekoče in trdne snovi odpeljalo s kraja nesreče. Zaradi prometne nesreče sta bila zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Ljubljane in obratno v smeri Obrežja v času poteka intervencije.

Foto: FB PKD

