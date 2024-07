dolenjska

Po Prebiliču Macedoni

8.7.2024 | 19:00

Ljubljana - Dosedanji predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je predsedovanje predal županu Mestne občine Novo mesto Gregorju Macedoniju. Prebilič je nasledniku svetoval, naj sodeluje z vlado pri spremembi zakona o financiranju občin in še naprej zagotavlja dominantno vlogo Skupnosti občin Slovenije, je ta dejal v izjavi za medije.

Gregor Macedoni (Foto: arhiv DL)

Na današnji redni seji predsedstva so izvršili prenos pooblastil na novega predsednika, saj se je skladno s statutom Prebiličev mandat iztekel, ob tem pa se mu izteka tudi županovanje v Občini Kočevje, saj je bil izvoljen za poslanca v evropski parlament.

V Skupnostni občin Slovenije si namreč funkcijo predsednika v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcije mestnih občin, sekcije občin s sedežem upravnih enot in sekcije ostalih občin.

Prebilič se je ob primopredaji zahvalil članicam in članom predsedstva ter sekretariatu skupnosti za tvorno sodelovanje in izpostavil da so bili v času predsedovanja doseženi mnogi premiki, predvsem na področju pogajanj za povprečnino in nižanja stroškov za občine, so zapisali v sporočilu za javnost.

V izjavi za medije med sejo pa je dejal, da je Skupnost občin Slovenije "daleč najbolj reprezentativno društvo" na področju občin, saj je 191 od 212 občin članic njihove organizacije. Nazadnje se je skupnosti pridružila občina Log - Dragomer.

Macedoni je Prebiličevo vodenje ocenil kot izredno uspešno. "Ocenjujem, da je bilo v zadnjih treh letih veliko narejenega in da se lokalna samouprava zna danes z državo zelo intenzivno pogovarjati, dogovarjati. Obseg izzivov in odprtih front pa je kar velik in mislim, da nam bo ostalo kar veliko dela," je dejal v izjavi za medije.

V svojem mandatu si želi čim več poenotenja med vsemi tremi združenji, ki zastopajo interese občin, da bodo uskladili čim več predlogov in bodo močen ter kompetenten sogovornik državi.

Med svojimi prioritetami je Macedoni izpostavil čim več sistemskih rešitev in dejal, da je "naša država bolj centralizirana, kot bi si želeli, imamo neenakomeren regionalni razvoj". Med stalnimi izzivi pa je navedel zagotovitev primernih finančnih sredstev, nagrajevanje in ovrednotenje dela funkcionarjev v lokalni skupnosti ter ovrednotenje različnih nalog občin v sistemu financiranja.

Na današnji seji je predsedstvo razpravljalo tudi o spremembi zakona o financiranju občin. Prebilič je v izjavi za medije opozoril, da še vedno prihaja do nesorazmerja med količino denarja, ki ga država namenja za lokalno samoupravo in nalogami, ki jih morajo občine izvajati. Ob tem pa želijo zagotoviti tudi stabilnejše financiranje lokalne samouprave, ki ne bi bilo "vedno znova podvrženo usklajevanjem in včasih tudi sporom med lokalno samoupravo in vlado".

Spomnil je tudi na financiranje občin, v katerih živijo Romi. "Tukaj prihaja do nerazumevanja med vlado in nami. Vlada želi imeti še dodaten nadzor nad porabo teh sredstev, kar se kaže na neko stopnjo nezaupanja lokalni samoupravi," meni Prebilič.

Macedoni pa je o financiranju občin dejal, da je treba predvsem nasloviti razlike v izvajanju nalog. Navedel je, da ima zgolj dobrih deset občin profesionalno gasilsko brigado, prihaja tudi do razlik v financiranju zimske službe.

Glede visokih cen šolskih prevozov pa so županje in župani opozorili, da bi bilo potrebno poiskati rešitve, ki bodo pripomogle k ureditvi in racionalizaciji področja. Ustanovili so tudi delovno skupino, ki bo pripravila ustrezne rešitve, so po seji še zapisali v sporočilu za javnost

