Ob 30-letnici suhokranjski vinogradniki uredili društveni toplar

7.7.2024 | 09:05 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Mali Lipovec - Društvo vinogradnikov Suha krajina je včeraj v sklopu praznovanja praznika občine Žužemberk obeležilo 30 let delovanja. Jubilej je bil še toliko bolj slovesen, saj so ob tej priložnosti namenu predali društveni prostor – kozolec toplar.

S skupnimi močmi so lepo urejen društveni prostor s prenovljenim kozolcem toplarjem, ki nosi letnico 1933, predali svojemu namenu.

Kot je v svojem nagovoru številnim zbranim povedal prvi mož Društva vinogradnikov Suha krajina Anton Koncilija, je bil glavni cilj ustanovitve društva pred tremi desetletji, da se vinogradniki med sabo povežejo, strokovno izobrazijo za dela v vinogradu in kletarjenju, kar je tudi v veliki meri uspelo. Na ustanovnem zboru 19. februarja leta 1994 se je zbralo 21 vinogradnikov, danes je v društvu še pet ustanovnih članov, in sicer Emil Glavič, Peter Lavrič, Ludvik Legan, Alojz Kocjančič in Anton Koncilija. Društvo zdaj šteje 69 članov, jih je pa bilo tudi že 98, in ima tudi svojo pevsko skupino.

Predsednik je ponosen, da se je društvo v tem času zelo razvilo, vina njegovih članov dosegajo na različnih ocenjevanjih zelo visoke ocene, dobili so društveni prapor, moderni mobilni vinotoč, vinoteko Ambasado zweigelta, ki se nahaja v gradu Žužemberk, in nenazadnje najnovejšo pridobitev – kozolec z vso pripadajočo infrastrukturo. Ta je namenjen za druženje, balinanje, razvedrilo, izobraževanje … in je, kot je dejal, pridobitev za vso lokalno skupnost, saj bo služil tudi za povezovanje med ostalimi društvi in občani, prostor pa bodo lahko ljudje najeli za različne dogodke.

Podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože Bašelj je ob jubileju društva presedniku suhokranjskih vinogradnikov Antonu Konciliji izročil priznanje zveze.

»Kozolec toplar, simbol slovenske kmetije nosi letnico 1933. To kulturno dediščino smo vinogradniki rešili pred ognjem, na katerega je bil obsojen. Projekt je bil za nas velik finančni zalogaj, s smo zmogli z vašo pomočjo, spoštovane članice in člani, skupaj s tistimi, ki znajo ceniti kulturno dediščino, za kar se vsem iskreno zahvaljujem,« je poudaril Koncilija. Za vso pomoč so se v društvu tako nekaterim zahvalili ustno, drugi so dobili pisno zahvalo, tisti najbolj zaslužni pa pisno zahvalo z nazivom boter. Kozolec je blagoslovil župnik Župnije Ajdovec Janez Zaletelj.

Nekateri so prejeli pisne zahvale z nazivom boter.

Zbrane so nagovorili še domači župan Jože Papež, direktor Kmetijsko gozdarskega zbornice Slovenije Janez Pirc, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože Bašelj ter aktualna najvišja predstavnika cvičkovega dvora - 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar in kralj cvička Andrej Grabnar. Zapeli so tudi društveni pevci in Tjaša Primc ob harmonikarski spremljavi Francija Možeta, druženje po uradnem delu programa, ki ga je povezovala Karmen Štupar, pa je s svojo harmoniko popestrila Klavdija Ceglar.

