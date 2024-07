kronika

FOTO: Na avtocesti v odbojno ograjo

5.7.2024 | 20:30 | M. K.

Ob 14.20 je na dolenjski avtocesti za cestninsko postajo Dob v smeri Novega mesta osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč lažje poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP. Na kraju so posredovali tudi policisti in delavci DARS-a.

Foto: PGD Trebnje

