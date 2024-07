dolenjska

Kmalu začetek gradnje Resslovega mostu v Mršeči vasi

3.7.2024 | 18:00 | Besedilo in fotografiji: M. Ž.

Šentjernej - Župan občine Šentjernej Jože Simončič in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za gradnjo novega betonskega mostu čez reko Krke v Mršeči vasi, ki ga bodo poimenovali Resslov most, po izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca

Stari leseni most so zaradi dotrajanosti odstranili leta 2014, od takrat se domačini vozijo po nadomestnem pontonskem mostu Uprave za zaščito in reševanje. Resslov most, ki ga je projektiral inženirski biro Ponting, bo zgrajen na podobni lokaciji kot nekdanji leseni. Kot je povedal župan, pogodbena vrednost znaša 2.274.000 evrov, denar pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna.

»Most bo dolg 68 metrov in širok 10,4 metra z nosilnostjo 60 ton. Imel bo dva vozna pasova in obojestranski pločnik. »Gre za sodoben most, ki bo zahteval relativno malo vzdrževanja,« je povedal župan in dodal, da v letu 2026 načrtujejo še ureditev navezav obeh cest na most in celovito prenovo ceste, ki gre od mostu do stare šole v Mršeči vasi.

Skica novega mostu (Vir: Občina Šentjernej)

Gosenca je povedal, da bodo z deli začeli takoj po uvedbi v delo, rok za dokončanje pa je 15 do 16 mesecev, odvisno od soglasij in dovoljenj ribičev in vodarjev. »Če bo vreme dopuščalo, računamo da bi se projekt lahko zaključil prej.« Letos nameravajo zgraditi nasipe z obeh bregov Krke, da se približajo sredini reke. Tam bodo v dno struge zabili 25-metrske pilote, na katere bodo namestili opornike, dva opornika bodo postavili tudi na bregovih reke. Dela naj bi nadaljevali spomladi prihodnje leto in naredili samo oporno konstrukcijo in prekladno konstrukcijo, na katero bodo v enem dnevu nasuli 800 kubikov betona in vanj položili osem jeklenic. Po nekaj dneh, ko se beton delno strdi, se te jeklenice prednapnejo, s čimer bo dobil most dodatno trdnost. Potem sledi še hidroizolacija, asfaltna prevleka in postavitev ograje iz lesa.

Pontonski most bo stal še do konca leta, potem bodo do izgradnje novega betonskega mostu tukaj brez prehoda čez Krko.

Pol leta brez mostu

Župan Simončič je še dodal, da imajo pontonski most s pogodbo zagotovljen le še do konca leta. »V tem času bo služil kot pomoč pri gradnji novega mostu in za spravilo poljskih pridelkov iz obeh strani Krke, potem pa bomo kakšnega dobrega pol leta brez mostu.«

‹ nazaj