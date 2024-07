posavje

NSi za skupno nujno sejo dveh odborov DZ o nasilju mladoletnikov

1.7.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Ljubljana - V opozicijski NSi menijo, da sta obravnava in preprečevanje nasilja mladoletnikov v državi neučinkovita. Glede na to zahtevajo sklic skupne nujne seje odborov DZ za izobraževanje in za notranje zadeve o tem in predlagajo več sklepov za manj tovrstnega nasilja, je danes na novinarski konferenci dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Aleksander Reberšek na današnji novinarski konferenci (Foto: S. R.)

Spomnil je na nedavni napad učenca na sovrstnika na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice, po katerem je vodstvo šole povedalo, da šola po zakonu nima možnosti za napadalčevo izključitev. Prav tako po navedbah šole skoraj ni možnosti, da bi nasilnega učenca prešolali. S tem se mora namreč strinjati tudi šola, na katero bi odšel, je poudaril poslanec opozicijske NSi Reberšek.

Hkrati je povzel besede vodstva šole, da ima šola le malo vzvodov, da učinkovito ukrepa zoper nasilne učence. V nekaterih primerih se ti ne znajo obvladati in se odzovejo z agresijo, so po poslančevih besedah navedli na šoli.

Po njegovih besedah se je znova pokazalo, da za obravnavo nasilja v šolah ni ustreznih ukrepov, ki bi žrtvi in ostalim otrokom zagotovili varno okolje za izobraževanje. Zaradi nasilnih dejanj mladoletnikov v nekaterih občinah se zastavlja vprašanje, ali so pristojnosti policije za zagotavljanje varnosti v teh okoljih ustrezne in ali je vzpostavljen učinkovit sistem za obravnavo nasilja mladoletnih, ki bi deloval odvračalno in bi preprečeval incidente, je opozoril Reberšek. Ostalim mladoletnikom pa bi moral sistem sporočati, da takšna ravnanja niso družbeno sprejemljiva in da bodo ustrezno sankcionirana.

V NSi predlagajo odboroma več sklepov, ki bi jih bilo treba izvesti v treh mesecih. V skladu z njimi bi vlada pripravila nekatere zakonodajne spremembe za učinkovito obravnavo nasilja mladoletnikov in odklonskega vedenja učencev, vključno z umikom nasilnega učenca iz razreda in začasno vključitvijo v poseben vzgojni program.

Poleg tega bi morale spremembe okrepiti odgovornost, ki jo imajo starši za ravnanja svojih otrok. V primeru dolgotrajnega nesodelovanja staršev s strokovnimi službami v šolstvu pa naj bi po predlogu NSi uvedle izplačilo socialnih transferjev v naravi, ne pa v evrih.

Ob tem se predlagatelji skupne seje zavzemajo za večja policijska pooblastila v primerih skupinskega nasilja in okrepitev navzočnosti policije, kjer je več nasilnih incidentov in groženj.

Časa ni več, zato naj vlada ukrepa in poskrbi za varnost otrok, je sklenil poslanec.

