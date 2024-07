kronika

FOTO: Prijeli mladoletna požigalca; pijan zapustil ranjenega sopotnika

1.7.2024 | 14:00 | M. K.

V petek nekaj pred 19. uro so bili krški policisti obveščeni o požigu pšeničnega polja na območju Drnovega. V bližini so izsledili in prijeli osumljenca, ki sta poskušala pobegniti z mopedom. Požar so gasilci omejili in pogasili, policisti pa bodo zoper mladoletnika podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O njunem ravnanju so obvestili starše in pristojni center za socialno delo.

Policisti so prijeli dva mladoletnika, ki naj bi podtaknila ogenj na tem pšeničnem polju. (Foto: PGE Krško)

Padla s poltretjim promilom

V petek okoli 20.30 je padla kolesarka na Cesti krških žrtev. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 50-letnica kolesarila po kolesarski stezi, pri prečkanju glavne ceste pa izgubila oblast nad kolesom in padla. V nesreči se ni poškodovala, je pa imela v litru izdihanega zraka 1,19 miligrama alkohola (2,5 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog.

Pijan nameraval na avtocesto

Policisti PPP Novo mesto so v noči na soboto na avtocestnem priključku na območju Smednika zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 24-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli sp mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan v kandelaber

V sobotp okoli 7. ure so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Ugotovili so, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila Audi A4 izgubil oblast nad vozilom, trčil v robnik in v drog javne razsvetljave. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pil, prevrnil, pobegnil (in zapustil ranjenega sopotnika)

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Češči vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, se z vozilom prevrnil in pobegnil s kraja nesreče. Poškodovanega sopotnika so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so takoj začeli iskati pobeglega voznika. Na območju naselja Brezje so ga izsledili in prijeli. 25-letnik, ki se je v nesreči prav tako lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola (1,2 g/kg). O pobegu s kraja nesreče, vožnji pod vplivom alkohola in drugih kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zadrogiran z otroki v kripi

Policisti so v soboto nekaj po 22. uri na območju avtocestnega postajališča Zaloke zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, na katerem zadaj ni bilo nameščene registrske tablice. 42-letni voznik je prevažal otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, v vozilu pa se je bilo več oseb, kot je to dovoljeno oziroma več, kot je v vozilu sedežev. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in tehnično nepopoln avtomobil s tujo registrsko tablico, ki pripada drugemu vozilu. V avtomobilu ni bilo predpisane opreme, nameščene so bile različne pnevmatike. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven na opijate, odrejen strokovni pregled pa je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil v kandelaber, pihal ni

V noči na nedeljo je voznik osebnega avtomobila na območju PP Trebnje zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave ter se z vozilom prevrnil. 25-letni voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehitri na AC

V petek nekaj pred 20. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen arteon hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 50 km/h. 36-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Okoli 21. ure pa so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, ki je vozil s hitrostjo 208 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 78 km/h. 23-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V kraju Hrib pri Orehku je med 27. 6. in 28. 6. nekdo vlomil v brunarico in v pomožni objekt in ukradel kuhinjski pribor. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 700 evrov.

Na dvorišče stanovanjske hiše v Leskovcu v Podborštu (PP Sevnica) se je v petek dopoldne pripeljal neznanec. Stanovalki se je lažno predstavil za delavca telekomunikacijskega podjetja in jo s pretvezo glede ogleda lokacije za gradbena dela zvabil iz hiše. V tem času je sostorilec vstopil v hišo, pregledal prostore in ukradelo več kot 3.000 evrov. Oškodovanka je šele po njunem odhodu ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja.

V noči na soboto je v Brežicah nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Med 28. 6. in 29. 6. je na območju Velikega Mraševega nekdo z njive pobral večjo količino fižola. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 800 evrov.

Na območju Dvora je med 23. 6. in 29. 6. neznanec vlomil v prostore društva. Pregledal je prostore in ukradel dve klopi, dve mizi in več steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V Gorenjem Maharovcu so v noči na nedeljo neznanci iz zajčnika ukradli 15 zajcev.

V minuli noči je v Semiču nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Prijeli tihotapko in ilegalne migrante

Policisti PP Metlika sov soboto okoli 19.30 na območju Grma pri Podzemlju ustavili voznika osebnega avtomobila Opel corsa hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 60-letna državljanka Švedske v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanki Švedske so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so jo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poileg tega med 28. 6. in 1. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Kapele, Loče, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Mihalovec, Rakovec, Slovenska vas, Jereslavec, Nova vas ob Sotli, Ribnica) prijeli 91 državljanov Afganistana, 64 Pakistana, 43 Sirije, 41 Bangladeša, 35 Turčije, 33 Indije, 18 Maroka, osem Somalije, sedem državljanov Azerbajdžana, šest Irana, pet Kitajske, štiri državljane Nepala in po enega državljana Alžirije, Tunizije, Iraka, Kameruna, Palestine, Burundija in Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli 14 državljanov Maroka, šest iz Sirije in dva državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 28. 6. in 1. 7. posredovali v 248 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 709 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 60. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, goljufije, požiga, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe, nedovoljenega kampiranja in nedovoljenih prehodov državne meje.

