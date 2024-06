dolenjska

FOTO: Najboljše šarklje spekli Mari Jakše, Taj Bevec in Veronika Kumljanc

26.6.2024 | 13:50 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Bučka - Včeraj je bilo na Bučki spet živahno kot vsako leto ob tem času. KS Bučka in domača društva so za dan državnosti združila moči in z 20. semanjim dnevom proslavila krajevni praznik, ki ga je obogatila že 20. šarkeljada, ki je 14.-ič potekala tudi na državnem nivoju.

Slednjo je organiziralo Društvo podeželskih žensk Bučka v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije.

Trije enakovredni zmagovalci z marmornim šarkljem (od leve proti desni): Mari Jakše, Taj Bevec in Veronika Kumljanc

V ocenjevanje je tokrat prispelo 55 šarkljev: 8 kvašenih, 34 umešanih in 3 biskvitni. En šarkelj je bil slan, dva pa sta bila izdelana iz brezglutenske moke in dva iz pirine moke.

Tričlanska komisija z Elizabeto Verščaj na čelu ni imela lahkega dela, saj kakovost iz leta v leto raste, sodelujoči upoštevajo priporočila, ki jih vsako leto dobijo. Podelili so kar 25 zlatih priznanj, 18 srebrnih, 6 bronastih in 6 zahval. Neocenjen ni bil noben,

Kaj povedo trije zmagovalci?

Najboljši trije šarklji

Trije šarklji so dosegli vseh 40 točk, spekli pa so jih: Mari Jakše, izkušena gospodinja iz Malega Podljubna, članica DKŽ Novo mesto, in sicer marmorni šarkelj. Slavila ni prvič, saj je prav tako za marmorni šarkelj zlato priznanje z vsemi možnimi točkami prejela že leta 2021.

Vse točke je s t..i. zebrinim šarkljem dosegel 9-letni Taj Bevec s Štrita. Pravzaprav gre za marmorni šarkelj, ki ga je sam tako poimenoval. Taj je povedal, da se rad vrti po kuhinji, za kar ima zasluge tudi mamica, sicer pa je z zebrinim šarkljem na šarkeljadi sodeloval že tretjič. »Prvič sem dobil zlato priznanje, drugič srebrno, zdaj pa kar vse točke. Res sem vesel,« je dejal in povedal, da drugo leto spet poskusi, morda celo s kakim drugačnim šarkljem, ki mu bo predstavljal nov izziv.

V kulturnem programu so med drugim nastopile pevke skupine Vokalnih 5 z Bučke.

Tretja najboljša je bila kar predsednica DPŽ Bučka Veronika Kumljanc, ki je ravno tako spekla marmornega. Sodelovala je že dvakrat, enkrat prejela zlato in srebrno priznanje, tokrat pa se je res vse poklopilo. Kot mlada mamica pravi, da peče največ umešane in marmorne šarklje, ki jih imajo otroci raje, trenutno pa imajo najraje kolač z jajčnim likerjem, s katerim je tekmovala njena hčerka Ela, ki je prav tako prejela zlato priznanje. »Pozimi pa se radi posladkamo s šarkljem s skuto in pomarančo in ta bo morda na vrsto prišel na naslednji šarkeljadi,» načrte razkrije Veronika.

Priporočila strokovne komisije

Pod šotorom se je gnetlo obiskovalcev od vsepovsod.

Verščajeva je povedala, da so pri ocenjevanju upoštevali kriterije, kot so zunanji izgled, vonj, okus, videz, topnost itd. Naslednje leto predlagajo morda še kako posebno skupino šarkeljev - glede na vrsto žita, diete, veganske šarklje in šarklje s posebnimi dodatki.

Kljub dobrim ocenam je strokovna komisija podala tudi opažanja in priporočila. Zadovoljni so bili, da je bilo spet več kvašenih šarkeljev, a le eden je bil slan – tu bi želeli višjo številko. Nekateri šarklji so bili pečeni preveč, spet drugi premalo. Tu je treba biti bolj pazljiv. Verščajeva je še opozorila, naj sodelujoči uporabljajo modele, ki so značilni za šarkelj. »Paziti je treba na kvaliteto surovin, moke, maščob in raznih dodatkov. Biskvit s sadjem naj bo bolj gost, koščki čim manjši, moko, pecilni prašek in kakav pa je treba vedno presejati, da ne ostanejo grudice,« je povedala in nasploh pohvalila sodelujoče, da so šarklji vedno bolj kvalitetni.

Zahvala in priznanje Elizabeti Verščaj

Veronika Kumljanc je Betki Verščaj izročila priznanje in pozornost.

Veronika Kumljanc, predsednica DPŽ Bučka, se je po podelitvi še posebej zahvalila Elizabeti Verščaj, ki je letos že dvajsetič sodelovala v strokovni ocenjevalni komisiji, kar pomeni, da se vsako leto z veseljem odzove njihovemu vabilu. Vedno je strokovna, zna podati oceno in prave napotke ter spodbude, da sodelujoči na šarkeljadi vztrajajo in da vsako leto pridejo tudi novi.

Vsem sodelujočim sta v imenu Zveze kmetic Slovenije čestitala tudi podpredsednica Nežika Režek, ravno tako tudi škocjanski župan Jože Kapler. Slednji je pohvalil vse Bučklanarje, kako so dejavni in složni in res pripravljajo zanimive in zelo obiskane dogodke ter so zato lahko zgled tudi drugim krajanom v občini.

Priznanje KS Vidi Gros

Silvo Vene, predsednik KS Bučka, in nagrajenka Vida Gros

Na Bučki na dan državnosti praznujejo tudi krajevni praznik. Ob tej priložnosti je predsednik Silvo Vene izročil posebno priznanje in darilo sokrajanki Vidi Gros za dolgoletno prostovoljno delo v korist skupnosti, za povezovalno vlogo med društvi ter za pomemben prispevek k družbeni vključenosti in povezanosti žensk na podeželju. Vida je znana predvsem kot nekdanja predsednica Društva podeželskih žensk Bučka, kjer je še vedno zelo aktivna in oseba, ki veliko postori za skupnost.

Piko na i celotnemu dogajanju na Bučki, ki je že drugo leto potekalo na gasilskem poligonu pri gasilskem domu – prizorišče se je izkazalo za zelo dobro – pa je dajal tudi semanji dan. Delovala je rokodelska tržnica, sejem, otroci so imeli na voljo napihljiva igrala, nihče tudi ni ostal lačen ali žejen.

Pišečka Mica traktor prodala za 5 tisoč evrov!

Pišečka Mica je dobro prodala svoj stari traktor Darku Povšetu. (Foto: Jelka Tršinar)

Kot pove predsednik KS Bučka in predsednik TD Bučka Silvo Vene, so bili z obiskom zelo zadovoljni, na sejmu pa je sodelovalo preko dvajset rokodelcev in sejmarjev, tako da je bila ponudba res pestra.

Sejem pa ne bi bil sejem, če ne bi Bučklanarji znova poskrbeli za humorističen prikaz sejmarjena, kot je bil nekoč. Do sedaj so barantali že za mnoge živali, od krave do ovce, prašiča, petelina itd., letos pa je pišečka Mica (upodobila jo je Ivana Zupančič) prodajala svoj traktor oldtimer, ki pa je bil še zelo lepo ohranjen.

V vlogi kupca je nastopil Darko Povše (voditelj prireditve), ki mu jezik ravno tako dobro teče kot kmetici. Pa sta se pogajala in pogajala ter na koncu »zglihala« od začetne cene 10 tisoč evrov na 5 tisočakov. Pa naj še kdo reče, da se »glihanje« ne izplača!

