dolenjska

Na UE Novo mesto spet jutri popoldne; kje stavkajo in kje ne?

25.6.2024 | 18:40 | STA; M. K.

Novo mesto - V stavbi Upravne enote Novo mesto bodo posledice nedeljskega izlitja vode odpravili jutri v popoldanskih urah. Tako bodo spet začeli poslovati v sredo po 13. uri, so danes sporočili iz UE. Uradne ure bodo od 13. do 17.30 ure.

UE Novo mesto

Gradbena dovoljenja odslej med bistvenimi nalogami upravnih enot, stavka jih vse manj (seznam)

Ministrstvo za javno upravo je sicer posodobilo seznam bistvenih nalog za uresničevanje delovanja upravnih enot med stavko, med katere je med drugimi uvrstilo tudi naloge izdaje gradbenih dovoljenj, izdaje odločb o legalizaciji in naloge izdaje uporabnih dovoljenj. Število stavkajočih upravnih enot je vse manjše, so sporočili z ministrstva.

Od januarja, ko je k stavki pristopilo 54 od 58 upravnih enot, je število upravnih enot, ki so omilile stavkovne aktivnosti na en delovni dan ali stavke sploh ne izvaja, po navedbah ministrstva naraslo na 34.

Zaposleni na nekaterih upravnih enotah so 15. maja začeli stavko do preklica, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Pred tem so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so a večini upravnih enot stavkali ob sredah.

Zaradi daljših vrst na nekaterih upravnih enotah se stranke po storitve, predvsem po osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje, že odpravljajo drugam. Tako denimo na upravnih enotah v bližini Ljubljane, denimo Grosupljem in Kamniku, kjer ne stavkajo, pojasnjujejo, da je strank, ki prihajajo z območja drugih upravnih enot, več kot polovica, v Cerknici celo 75 odstotkov.

Objavljamo seznam upravnih enot, ki ne stavkajo, upravnih enot, ki stavkajo zgolj ob sredah, ter upravnih enot, ki stavkajo vsak dan do preklica.

Upravne enote, ki ne stavkajo

1. Cerknica

2. Dravograd

3. Grosuplje

4. Kamnik

5. Laško

6. Lenart,

7. Ljutomer

8. Piran

9. Radlje ob Dravi

10. Ravne na Koroškem

11. Ribnica

12. Sevnica

13. Sežana

14. Slovenska Bistrica (zamrznitev stavke do 13. septembra)

15. Slovenj Gradec

16. Tolmin

17. Ormož

18. Trbovlje (zamrznitev stavke do 13. septembra)

19. Vrhnika

20. Zagorje ob Savi (zamrznitev stavke do 13. septembra)

Upravne enote, ki stavkajo ob sredah

1. Ajdovščina

2. Črnomelj

3. Ilirska Bistrica

4. Jesenice

5. Kočevje

6. Lendava

7. Mozirje

8. Nova Gorica

9. Radovljica

10. Slovenske Konjice

11. Škofja Loka

12. Trebnje

13. Tržič

14. Velenje

Upravne enote, ki stavkajo vsak delovni dan do preklica

1. Brežice

2. Celje

3. Domžale

4. Gornja Radgona

5. Hrastnik

6. Idrija

7. Izola

8. Koper

9. Kranj

10. Krško

11. Litija

12. Ljubljana

13. Logatec

14. Maribor

15. Metlika

16. Murska Sobota

17. Novo mesto

18. Pesnica

19. Postojna

20. Ptuj

21. Ruše

22. Šentjur pri Celju

23. Šmarje pri Jelšah

24. Žalec

‹ nazaj