gospodarstvo

Metal ing: Imajo rešitev za vsak problem

24.6.2024 | 16:30 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Novo mesto - Da bi čim širšemu občinstvu predstavili svoj prodajni program in proizvodnjo, je skupina Metal ing v petek pripravila že 5. hišni sejem, na katerem se je predstavilo petnajst dobaviteljev. Pripravili so tudi dan odprtih vrat in obiskovalce popeljali skozi proizvodnjo, kjer so jim predstavili delo njihovih mojstrov, opremo, tehnologijo.

Skupino Metal ing sestavljajo podjetje Kovinar, prodajni center Železnina in Inox bar.

Glavni del skupine Metal ing predstavlja podjetje Kovinar s 75-letno tradicijo, znano po unikatnih izdelkih iz kovine. »Vse delamo za znane kupce, kar pomeni, da nimamo serijske proizvodnje. Naredimo vse, včasih smo rekli 'Od šivanke do aviona', danes pa je naš slogan 'Imamo rešitev',« pove direktorica Marjetka Ribić Stupar. Iz kovine naredijo skorajda vse, kar si človek zaželi, od ograje, igral, rešetk, nadstreškov do kompleksnih transportnih sistemov, kar 95 odstotkov prometa pa ustvarijo s strankami, kot so Krka, Revoz, Trelleborg, Goodyear in podobne.

»Za končnega kupca po želji opravimo celostno storitev, od ideje in razvoja izdelka do postavitve in zagona. Imamo tudi strojegradnjo, izvajamo servis in remonte transportne opreme. Naši strokovnjaki gredo na željo stranke na teren, ji predstavijo idejo, ki jo nato naši inženirji izrišejo, naši mojstri pa izdelajo. Večino zadev sestavimo najprej v naši delavnici in jih tudi preizkusimo, nato pa razstavimo in odpeljemo h kupcu, kjer jih ponovno sestavimo,« cel potek predstavi direktorica.

Direktorica Marjetka Ribić Stupar

V skupino Metal ing, ki slovi po črni in barvni metalurgiji, tehničnih pripomočkih, varilni tehniki, tehničnih materialih, sodelujejo pa z več kot 50 dobavitelji, sodita tudi prodajni center Železnina, kjer prodajajo vse za kovinarje in domače mojstre, ter Inox bar. »Slovimo po tem, da imamo res profesionalne prodajalce, ki znajo svetovati. Prav posebej pa me veseli, da prodajni center vse pogosteje obiskuje tudi veliko žensk,« se nasmehne Marjetka Ribić Stupar. Železnina je tudi največji prodajni center na Dolenjskem s tovrstnim materialom, in hkrati edini, specializiran izključno za železnino oziroma kovino.

Med 50 zaposlenimi v skupini so delavci vseh mogočih tehničnih profilov, od strojnih inženirjev do ključavničarjev, strugarjev, orodjarjev, CNC operaterjev, strojnih tehnikov. »Imamo res dobro ravnovesje med zaposlenimi, na eni strani imamo mojstre in na drugi mlad kader, ki jih nato ti mojstri učijo, uvedejo v delo.«

Zaposlujejo ves čas, dodaja direktorica. »Zaenkrat nam še kar uspeva, čeprav gre za deficitarne poklice in se moramo kar potruditi, da jih najdemo. Tak kader je zelo iskan, a se mladi premalo odločajo za tovrstne poklice, kar je velika škoda.«

V teh dneh pričnejo tudi z dograditvijo prodajnega centra. Naložba je vredna okoli 50.000 evrov, v prihodnjih letih pa načrtujejo gradnjo še enega prizidka.

‹ nazaj