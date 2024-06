V Krškem mednarodno srečanje v okviru projekta Solidaritown

22.6.2024 | Vir: CPT Krško

Predstavniki osmih evropskih držav so prejšnji teden obiskali Krško z okolico in v okviru mednarodnega srečanja na temo solidarnosti in človekovih pravic izvedli številne aktivnosti v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in predstavniki različnih organizacij.

Center za podjetništvo in turizem Krško je kot eden izmed partnerjev organiziral srečanje v okviru evropskega projekta Solidaritown, ki združuje partnerje iz Španije, Portugalske, Poljske, Belgije, Ukrajine, Italije in Romunije. Na srečanju so govorili o solidarnosti, aktivnem evropskem državljanstvu in človekovih pravicah. Kot vodilo so se posvetili krovni tematiki – 'Solidarnost kot odgovor za kritične čase' in v okviru tega izvedli številne aktivnosti.

Prvi dan je udeležence v Podjetniškem inkubatorju Krško pozdravil podžupan Mestne občine Krško, g. Janez Olovec in vsem izrekel iskreno dobrodošlico v Krškem. Pomembnost povezovanje v evropskih projektih ter namen mednarodnega srečanja je povzela direktorica Centra za podjetništvo in turizem, ga. Kristina Ogorevc Račič.

Solidarnost skozi različne pretekle EU projekte v Mestni občini Krško je predstavila g. Janja Jordan, predvsem aktivno udeležbo mladih, izvedbo projektov s prostovoljnimi društvi in aktualne aktivnosti za zagotavljanje lažjega sobivanja za starejše. Udeleženci so se seznanili tudi s projekti Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki predvsem na področju podeželskih ekonomij vključuje številna prostovoljna društva in jim nudi podporo pri njihovem delovanju.

Doc. dr. Anja Mlakar iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je s svojim zanimivim predavanjem - 'Praznovanje božiča nekoč in danes' odprla zanimivo skupinsko razpravo na različne prakse širom Evrope.

V popoldanskem delu so udeleženci po ulicah starega mestnega jedra izvajali intervjuje in se pogovarjali z lokalnimi prebivalci predvsem o vprašanjih, ki se dotikajo prednosti življenja v Evropski uniji in kakšne koristi jim to prinaša. Tudi o tem kakšno Evropo si želijo in kaj lahko sami pri tem storijo. Skupaj z Društvom kmetic Krško so spekli čisto pravo orehovo potico in izvedeli, kako Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem naredi tradicionalno domačo salamo.

Naslednji dan so partnerji preživeli na gradu Rajhenburg, kjer so dobili podroben vpogled v delovanje Evropske unije s strani aktualnega evropskega poslanca, g. Franca Bogoviča, ki je poleg izčrpne predstavitve odgovarjal na številna vprašanja povezana z aktualnimi evropskimi temami in evropsko politiko.

Podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, g. Uroš Brezovšek je predstavil zelo uspešno delovanje nacionalne organizacije s številnimi programi, kot so Evropa v šoli, Otroški parlament, Teden otroka, Pomežik soncu, Tom telefon in ostali.

Sledila je okrogla miza, kjer so na temo solidarnosti in človekovih pravic znotraj Evropske unije razpravljali g. Franc Bogovič, g. Alberto Gutiérrez Alberca iz Španije (Predsednik evropskega združenja 'Christmas Cities Network') in ga. Ksenja Kragl iz Centra za podjetništvo in turizem, ki je tudi koordinirala celoten partnerski obisk v Krškem.

V popoldanskem delu so organizirali t. i. maraton socialnih omrežij in izdelavo 'podcast'-a, ki bo predvajan v mednarodnih medijih partnerskih držav.

Dan so zaključili z vodenim ogledom gradu Rajhenburg in z obiskom prireditve ob prazniku Mestne občine Krško na ploščadi pred Kulturnim domom.

Udeleženci, ki so bili nastanjeni v Termah Čatež, so iz Slovenije odšli vidno zadovoljni, s pohvalami o profesionalni organizaciji srečanja, z izrednimi vtisi o gostoljubju, lokalni kulinariki in pestrosti pokrajine. Mednarodno srečanje je poleg izmenjave dobrih praks in končnih zaključkih o pomembnostih Evropske unije, odkril predvsem novo turistično destinacijo za marsikaterega od udeležencev.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj