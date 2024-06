novice

Vlada podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

19.6.2024 | 17:20 | STA

Ljubljana - Vlada je na današnji seji z odlokom podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za šest mesecev oziroma do vključno 21. decembra. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu. Kot je danes pojasnil notranji minister Boštjan Poklukar, odločitev vlade med drugim temelji na napetih varnostnih razmerah po svetu, zlasti na Bližnjem vzhodu.

Obrežje (Foto: arhiv DL)

"V zadnjem času je prišlo do novih groženj, ki imajo resen učinek na javni red in notranjo varnost tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji. Te izhajajo iz konflikta na Bližnjem vzhodu ter zaostritve odnosov med Iranom in Izraelom," je na novinarski konferenci dejal Poklukar.

Ocenil je, da se varnostne razmere na Bližnjem vzhodu do zdaj niso izboljšale, zato Slovenija nadaljuje nadzor na mejah. Ob tem je tudi opozoril na nova varnostna tveganja povezana z rusko invazijo na Ukrajino in spomnil, da je bila Slovenija v zadnjih mesecih večkrat tarča kibernetskih napadov.

Slovenija se je za podaljšanje nadzora odločila tudi zaradi morebitnih varnostnih tveganj povezanih z evropskim nogometnim prvenstvom v Nemčiji, prihajajočimi olimpijskimi igrami v Parizu in zaradi nezakonitih migracij, je nadaljeval.

V luči tega je ponovil, da je Slovenija pripravljena sodelovati v trilateralnih mešanih policijskih patruljah z Italijo in Hrvaško pri varovanju zunanje schengenske meje. Te bi po njegovem mnenju lahko bile alternativa nadzoru na notranjih mejah.

"Začasni nadzor na notranjih mejah bo še naprej potekal tako, da ne bo negativno vplival na potnike, okolje, gospodarstvo in prebivalce ob meji," je poudaril minister in dodal, da novo podaljšanje nadzora temelji na podlagi 25. člena schengenskega zakonika.

Nacionalni varnostni organi pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in širši regiji. Informacije si redno izmenjujejo z organi drugih držav, pristojnimi agencijami Evropske unije in mednarodnimi organizacijam. Policija prav tako še naprej izvaja vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nezakonitih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, piše v sporočilu po seji vlade.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra lani. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo.

Poklukar je sicer že konec maja napovedal, da bo Slovenija do 21. decembra podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je takrat pojasnil, bo nadzor ciljno usmerjen z namenom preprečevanja kriminalitete ter s čim manj vpliva na lokalno prebivalstvo.

S podaljšanjem je že seznanil kolega iz Hrvaške in Madžarske, Davorja Božinovića in Sandorja Pinterja. Slovenija pa je o tem obvestila tudi Evropsko komisijo.

