gospodarstvo

Dolenjskim in belokranjskim inovatorjem letos deset zlatih priznanj

12.6.2024 | 19:00 | STA

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je najboljšim inovacijam v regiji danes podelila deset zlatih, 19 srebrnih in dve bronasti priznanji. Šest najbolje uvrščenih inovacij se bo potegovalo za priznanja na državni ravni.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je najboljšim inovacijam v regiji podelila 10 zlatih, 19 srebrnih in 2 bronasti priznanji. (Foto: Gospodarska zbornica Slovenije)

Zlata priznanja so prejeli Adria Dom za modularne hiše Sky Twin, Adria Mobil za avtodom Adria Twin Max, Iskra PIO za visoko prilagodljiv izolatorski sistem za sterilno polnjenje aktivnih učinkovin, Kolpa za novo tehnološko linijo za proizvodnjo inovativnih plošč in TPV Automotive za s simulacijami podprt trajnostni razvoj komponente baterijskega paketa, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Pet zlatih priznanj je prejela farmacevtska družba Krka, med drugim za inovativno zdravilo z dabigatranom za zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih dogodkov ter za tapentadolijev maleat v inovativni farmacevtski obliki s podaljšanim sproščanjem za obvladovanje hude kronične bolečine.

Za priznanja na državni ravni se bo potegovalo vseh šest omenjenih inovacij razen inovacije družbe Adria Dom.

Priznanja za najboljše inovacije na državni ravni bodo na GZS podelili septembra.

‹ nazaj