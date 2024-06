kronika

Zagorelo v Akripolovem hladilniku; na Lokvah uničena še ena postaja

12.6.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 22.16 je v tovarni Akripol v Trebnjem prišlo do kemične reakcije med dvema kemikalijama, ki sta bili shranjeni v hladilniku. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so iznesli hladilnik iz objekta, ga hladili, posuli kemikalije z absorbenti in s tem preprečili nadaljnjo reakcijo. Zadimljene prostore objekta so prezračili. Na kraju je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Na Lokvah (spet) gorela avtobusna postaja

Ob 22.42 je na Lokvah, občina Črnomelj, gorela lesena avtobusna postaja. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorel avto na parkirišču

Ob 0.53 je v Ulici 21. oktobra v Črnomlju na parkirišču gorelo osebno vozilo. Požar, ki je zajel motorni del, so pogasili gasilci PGD Črnomelj ter s termo kamero pregledali okolico požara. Obveščene so bile pristojne službe

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB, na izvodu HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH 1989;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VLEČNICA;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI 1976;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALINE 1976;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA 1978;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK 1985.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3. UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT 1995;

- od 12:30 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI, TP LEDEČA VAS, TP GRUČA 1997.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vodale nizkonapetostno omrežje Vodale.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Vodale nizkonapetostno omrežje Vodale med 08:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Oštrc, Slinovske njive, Črneča vas, Dolšce, Jablance Gorjanci, Kostanjevica vodovod in Črešnjevec Gorjanci med 7:30 in 12:15 uro in na območju TP Malence, Male Malence in Dobe med 12:30 in 15:00 uro.

