Po napadu: ''Najslabše bi bilo, če otrok ne bi več pošiljali v šolo"

11.6.2024 | 19:30 | M. K.

Brežice/Velika Dolina - O incidentu na OŠ Velika Dolina so govorili tudi na današnjem sestanku vodstva šole z brežiškim županom Ivanom Molanom in drugimi - svetovalnimi in strokovnimi sodelavkami, predsednikom KS Velika Dolina, predsednikom sveta staršev in predstavnico sveta zavoda ter predstavniki policije. Med drugim so sklenili, da bodo na skupni sestanek povabili pristojna ministrstva, saj da je nujno poiskati sistemsko rešitev, ki bo dolgoročno uspešna, so sporočili z brežiške občine.

OŠ Velika Dolina (Vir: Občina Brežice)

S predstavnikom sveta staršev so se tudi dogovorili, "da bi bilo najslabše, če otrok zaradi incidenta ne bi več pošiljali v šolo". "Zato je treba čim prej vrniti učence v šole," so zapisali.

Na sestanku so sprejeli naslednje ukrepe: občina je zagotovila varnostnika, policija bo poostrila patrulje v kraju in skrbela za varnost ob prihodu in odhodu otrok v šolo, Zdravstveni dom Brežice učencem in zaposlenim ter po potrebi tudi staršem zagotavlja psiho-socialno pomoč.

Župan je po sestanku dejal, da so vsi zgroženi nad dogodkom. Prva naloga je, da se stanje v šoli normalizira in da se zagotovi nemoten in varen učni proces. Občina bo torej zagotovila varnostnika, šolo bodo zaklepali.

K pomoči so pozvali ministra za notranje zadeve in ministra za vzgojo in izobraževanje, ta naj maksimalno pomaga pri reševanju tega problema ravnateljici in vodstvu šole, kajti vodstvo šole ima izjemno omejene možnosti ukrepanja, so opozorili na občini.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je sicer ob robu današnjega obiska na Šolskem centru Novo mesto za naš medij ocenil, da je OŠ Velika Dolina po incidentu naredila vse, kar je lahko, da pa je nemogoče predvideti vse takšne dogodke: ''Vedno se lahko nekaj izmuzne ... idealno bi bilo, če bi se vsi zavedali, da delujemo skupaj, da drug drugega spoštujemo ...'' (celotna izjava ministra spodaj v zvočni priponki).

