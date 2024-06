novice

V vseh okrajih slavila SDS, Vesna le v Kočevju (4. VE); pri referendumih razdeljeni

10.6.2024 | 08:50 | J. K.

Na nedeljskih volitvah v Evropski parlament je v vseh osmih volilnih enotah zmago osvojila SDS (6. VE - 31,32%), ki bo tako imela štiri evropske poslance. Prav tako v vseh volilnih enotah je bila drugouvrščena lista Gibanja Svoboda (6. VE - 21,76 %), ki bo imela dva evropska poslanca. V 6. Volilni enoti je na tretjem mestu SLS (10,62), sledi Vesna (9,69), SD (7,73), NSi (6,85), ostale liste so pod petimi odstotki.

Vladimir Prebilič (na fotografiji sinoči v svojem volilnem štabu) je prinesel zmago Vesni v Kočevju (Foto: J. Klobčar)

Vsi okraji tudi 6. Volilne enote (Dolenjska, Posavje in Bela krajina) so obarvani rumeno, zmagala je torej SDS, Vesni pa je pripadla zmaga v VO Kočevje, ki sodi v 4. Volilno enoto.

OKRAJI 6. VOLILNE ENOTE

SDS je zmagala v vseh volilnih okrajih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Po delnih neuradnih rezultatih je SDS največ glasov dobila v volilnem okraju Novo mesto 1 - dobrih 41 odstotkov, najmanj pa v volilnem okraju Krško – 28 odstotkov, tudi Gibanje svoboda v slednjem ni na drugem mestu kot v vseh ostalih volilnih okrajih, ampak je na tretjem – na drugem mestu je SLS, kar ne čudi, saj je bil med kandidati tudi dosedanji evropski poslanec in nekdanji krški župan Franc Bogovič. Povprečna volilna udeležba v šesti volini enoti je bila skoraj 39-odstotna, v Sloveniji je bila nekaj čez 41-odstotna.

V volilnem okraju Novo mesto 2 je SDS dobila skoraj 30 odstotkov glasov, Svoboda skoraj 22, v volilnem okraju Trebnje je za SDS glasovalo skoraj 38 odstotkov volivcev, za Svobodo 18, v volilnem okraju Brežice je SDS dobila skoraj 30 odstotkov glasov, Svoboda 25, v volilnem okraju Sevnica je SDS dobila skoraj 39 odstotkov glasov, Svoboda 20. In še volilni okraj Črnomelj, kjer je SDS dobila dobrih 30 odstotkov glasov, Svoboda dobrih 20. Rezultati so še neuradni.

V Volilnem okraju Kočevje, ki sicer sodi v 4. Volilno enoto, je premočno zmagala Vesna z nosilcem liste, kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem. Dobila je dobrih 45 odstotkov glasov.

REFERENDUMI

V šesti volilni enoti smo se na posvetovalnih referendumih izrekli ZA preferenčni glas in za konopljo v medicinske namene, razdeljeni pa smo glede evtanazije in konoplje za osebno rabo. V volilnih okrajih Brežice, Krško, Novo mesto 2 in Črnomelj so se izrekli ZA evtanazijo, PROTI pa so v volilnih okrajih Sevnica, Novo mesto 1 in Trebnje. ZA gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo so se izrekli v volilnih okrajih Brežice, Krško in Črnomelj, PROTI pa so v volilnih okrajih Sevnica, Novo mesto 1 in Novo mesto 2 ter Trebnje. Na posvetovalnem referendumu za preferenčni glas in na referendumu za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene pa so se v vseh volilnih okrajih šeste volilne enote - torej na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju - izrekli ZA. Volilna udeležb je bila okrog 33-odstotna, odstotek nižja je bila na referendumu za gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo.

‹ nazaj