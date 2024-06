gospodarstvo

Na Klevevžu prikaz novih strojev in opreme v sadjarstvu in vinogradništvu

6.6.2024 | 14:00 | L. Markelj foto: L. M., M.M.

Klevevž - Na posestvu Klevevž Kmetije Karlovček so predstavili zanimiv dogodek za kmetovalce, ki se obeta prihodni konec tedna, v soboto, 15. junija. Gre za Dan tehnike 2024 z naslovom Precizno kmetovanje v trajnih nasadih, ki ga letos Kmetijsko gozdarski zavod (KGZ) Novo mesto pripravlja že 14-ič, začetek pa sega v leto 2014.

Dan tehnike 2014 na Klevevžu so včeraj na novinarski konferenci predstavili (od leve proti desni): Martin Mavsar in Damjan Vrtin iz KGZ Novo mesto ter Andraž in Nejc Rumpret s Kmetije Karlovček.

Prikazali bodo najsodobnejšo kmetijsko tehniko, s pomočjo katere se lahko izvaja precizno kmetovanje v trajnih nasadih. Predstavili se bodo ponudniki kmetijske tehnike in opreme, namakalne opreme, repromateriala in opreme za transport. Na ogled bodo jablanovi in hruševi nasadi ter vinogradi, tu bodo potekali prikazi preciznega kmetovanja.

»Namen je že od vsega začetka enak - da kmetovalcem in pridelovalcem prikažemo najnovejše tehnologije v določeni panogi, opremo, mehanizacijo in repromaterial, in sicer več ponudnikov na enem mestu. Vse to prikažemo v praksi s strokovnim komentarjem. Po našem prepričanju je to ena uspešnejših oblik prenosa informacij in znanja uporabnikov, da se kmetje potem lažje odločijo za uporabo na svoji kmetiji,« pove direktor KGZ Novo mesto Damjan Vrtin.

Damjan Vrtin, direktor KGZ Novo mesto

Meni, da je precizno kmetovanje vse bolj pomembno, »pri marsikaterem delu in opravilu se prihrani delovni čas, človeške roke lahko nadomesti ustrezna oprema in stroji, kar pri pomanjkanju delovne sile dandanes ni zanemarljivo, pozitiven pa je tudi vse manjši negativni vpliv kmetijstva na okolje. Z natančnim kmetovanjem je namreč odmerjanje bodisi pri gnojenju ali zaščiti v trajnih nasadih bolj natančno, odmerjeno in okolju bolj prijazno.«

Kmetija Karlovček sledi napredku

Na Kmetiji Karlovček, ki obsega 30 hektarov sadovnjakov in 20 hektarov vinogradov, so veseli, da so za letošnji Dan tehnike izbrali prav njih in njihovo posest na Klevevžu, kjer imajo številne nasade sadja in vinograde. Njihova kmetija že leta sledi razvoju in gre v korak s časom z mnogimi novimi stroji in izboljšavami in je po tem vodilna v Sloveniji, ne le na Dolenjskem.

Brez sodobnih strojev tudi v sadjarstvu in vinogradništvu ne gre.

Po besedah Nejca Rumpreta je za razvoj kmetije in samih panog zelo pomembno, da do novih izboljšav prihajajo s pomočjo državnih in evropskih sredstev z razpisov, pohvali zlasti kmetijsko ministrstvo. Bili so uspešni in kar nekaj strojev so tako že lažje pridobili, med drugim npr. kombajn za obiranje grozdja, ki se je zelo dobro obnesel in ga bodo letos uporabljali že 6. leto.

20 ljudi obere grozdje na enem hektaru v 8 urah, kombajn v dveh!

»Kombajn s precizno selekcijo sortira grozdje, da v zalogovnike dobimo res čisto in prebrano grozdje, ki gre lahko le na fermentacijo brez kakega prebiranja,« pove Rumpret. Kombajn za obiranje grozdja je nedvomno zanimiv zaradi prihranka časa – če bi 20 ljudi en hektar velik vinograd obralo v 8 urah, torej v enem delavniku, stroj to naredi v dveh urah.

»Prihranimo na času, ki je pomemben v nadaljnji predelavi grozdja. In če so jeseni mokre, lahko izkoristimo ure brez dežja in opravimo trgatev,« doda Nejc Rumpret.

Na sejmu stroj le vidiš, na dnevu tehnike deluje

Med stroji so na kmetiji Karlovček nepogrešljivi še razni kopalniki, s katerimi okopujejo in nitkajo pod drevesi, ter tako mehansko odstranjujejo plevel in trave, in se tako izognejo uporabi herbicidov.

»Gre za dobrinos k ekološki pridelavi,« pove Nejc Rumpet in omeni še precizne pršilnike, s pomočjo katerih škropijo na mestih, kjer je potrebno, ter pametne trosilnike gnojil. Z njimi gnojijo tam, kjer je potrebno in to precizno, s predpisano mero gnojilo, kjer pa ni potrebno, se avtomatsko zapirajo.

Andraž Rumpret

Andraž Rumpret pove, da je njihova Kmetija Karlovček sodelovala na vseh dosedanjih Dnevih tehnike. Ne slučajno. »Na sejmih vidiš stroje in posnetke ter neke projekcije, na dnevih tehnike pa stroji dejansko delajo. Srečaš se tudi z ostalimi uporabniki, izveš dobre in slabe izkušnje, skratka vedno je zelo zanimivo,» pravi. Pri njih so s stroji dobro opremljeni, saj stremijo za čim manjšimi stroški, in da so konkurenčni. Omeni dobro povezanost vinogradnikov in sadjarjev, ki si med seboj vedno pomagajo – posodijo stroje itd.

Kaj se bo dogajalo 15. junija?

Kot pove Martin Mavsar, svetovalec za sadjarstvo na KGZ Novo mesto, ki že od vsega začetka bdi nad Dnevom tehnike, bo dogajanje na posestvu Klevevž potekalo v soboto, 15. junija popoldne, in sicer od 16. ure naprej.

Stroje je potrebno ne le videti, ampak predvsem preizkusiti pri delu.

Na stojnicah se bodo predstavili razstavljavci s proizvodno-prodajnim programom in ostali sodelujoči. Zatem bodo ob 17. uri na vrsti vodeni prikazi delovanja kmetijske tehnike in opreme za precizno kmetovanje v trajnih nasadih, ki jih bosta komentirala tudi strokovnjaka: Janez Sušin s Kmetijskega inštituta Slovenije in Jernej Martinčič s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Začeli bodo v sadovnjaku in nadaljevali v vinogradu.

»Pričakujemo, da bo na ogled 30 kmetijskih strojev, ki jih bo poganjalo okrog 40 traktorjev. Poudarek bo na preciznem jemanju vzorcev tal, preciznem gnojenju, predstavljeni pa bodo nasploh vsi stroji, ki se običajno uporabljajo pri delu v sadjarstvu in vinogradništvu,« je še povedal Mavsar in dodal, da bo dogodek voden, poskrbljeno bo za varnost ter hrano in pijačo.

Zaključek prireditve se obeta ob 20. uri. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu, vstopnine ni, organizatorji pa svetujejo primerno obutev in pokrivalo, saj bo večji del dogodka potekal v sadovnjakih in vinogradih.

